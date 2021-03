Federer desde cero

Roger Federer volverá al circuito el próximo lunes 8 de marzo, cuando arranque el torneo de Doha, pero su entorno ya empieza a dar pistas sobre cuál será el estado físico del suizo cuando pise una pista de tenis más de un año después de su último encuentro.

Ha sido Pierre Paganini, fisio de Federer, el que ha desvelado cuál es su estado real en una entrevista en el diario Tages-Anzeiger y por qué la gente no debe esperar un retorno como el que protagonizó en 2017, cuando ganó Australia y Wimbledon.

“La gran diferencia con aquello fue que cuando volvió en Australia, después de no competir desde Wimbledon 2016, su musculatura seguía ahí. Ahora hemos tenido una completa interrupción en la que sus músculos se han deteriorado considerablemente. Hubo mucho tiempo entre la primera operación y cuando en julio vimos que podíamos volver a entrenar poco a poco”, dijo Paganini en una entrevista concedida a Rene Stauffer.

“Sus músculos no estaban al mismo nivel de antes y había muchos desequilibrios. Necesitaba más tiempo de recuperación. Cuando empezamos a entrenar, empezábamos de cero”, señaló.

Federer, que no compite desde el Abierto de Australia en 2020, se ha sometido en el último año a dos artroscopias en la rodilla y ha ido retrasando paulatinamente su vuelta al circuito hasta que confirmó que jugaría en Doha.

“Roger solo juega cuando sabe que puede hacerlo bien. Ahora veremos cómo reacciona su juego. Es importante protegerle bien. No se puede comparar esto con lo de 2016. Para Roger es una victoria si puede volver a la pista, jugar y decir “Hey, he jugado y me encuentro bien”.

“La rodilla le ha causado problemas durante muchos años, pero puedes llegar a tenerlo bajo control, con un plan adaptado y ejercicios específicos. Tanto él como todo su equipo hemos estado trabajando en ello durante mucho tiempo. Que un jugador que ha disputado más de 1.500 partidos a lo largo de su carrera haya tenido tantas reconstrucciones en diferentes partes del cuerpo forma parte del día a día”, apuntó Paganini.

El esperado gran reencuentro con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic parece que no será hasta el día 22 de marzo, con motivo del Abierto de Masters 1.000 de Miami, un torneo que tras una pausa en 2020 por la COVID-19, regresará con un cartel de 21 jugadores (tres más de los que tenía presupuestados para 2020, con 116 títulos Grand Slam (los de los cuatro torneos mayores) individuales combinados en su carrera.

Entre ellos estarán también la estadounidense Serena Williams y la actual campeona del Abierto de Australia, la japonesa Naomi Osaka.

Federer, el campeón del Miami Open 2019, y Djokovic, seis veces ganador en el estado del Sol, lideran en el tenis masculino junto con Nadal, el 20 veces campeón de Grand Slam.