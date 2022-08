Fernán Varela incorpórase ao corpo técnico do Río Breogán

ACB EN LUGO. Fernán Varela Failde (Lugo 7, de outubro de 1988) dor lucense completará o equipo de axudantes de Mrsicé no Río Breogán na liga ACB: Adestrador superior de baloncesto e xa na tempada 2012/13 formou parte do corpo técnico do Breogán procedente do Estudantes Lugo, onde adestrou e formouse; posteriormente incorporouse como axudante do Ensino de Liga Feminina e, na súa última etapa, foi primeiro adestrador do equipo lucense na liga Feminina Endesa. Fernán Varela é enxeñeiro técnico de formación. REDACCIÓN