“Fernando no se quería cambiar, creyó que era un cachondeo”

CANEDA La visita del Deportivo, con Fernando Vázquez a la cabeza, trae a la memoria el recuerdo del pasado glorioso del Compos. El técnico de Castrofeito debutó en Primera con la SD y fue el entrenador del subcampeonato de invierno en la 95-96.

“Nos encontramos, le dije el lunes vente a entrenar y no hubo más conversación. Él no creía que fuera verdad, llegó el lunes y no se cambiaba, creía que era un cachondeo”, rememora José María Caneda, presidente de la SD por aquel entonces, de su fichaje desde el Lugo.

“Fernando Vázquez ya tenía un currículum, venía del Lalín, del Lugo... y además yo sabía cómo jugaba. Fernando Vázquez jugó muy bien al fútbol y era de aquí”, reflexiona Caneda. “He demostrado que di oportunidades a todos. Se la di a Maric, a Lucas, a Castro Santos, a Gabi Leis, a Moure... Los que mejor aprovecharon las oportunidades fueron Castro Santos y Fernando Vázquez”, añade.

El expresidente recuerda aquellos derbis de Primera, en los que el Compos jugaba con descaro ante los grandes: “Me quedo con el espectáculo que dio el Compostela ante un SuperDépor que tenía un equipazo. A veces un equipo se relaja creyendo que es superior a ti y se lleva un chasco, como se llevaron con el Compostela en aquel entonces”

Pero Caneda, en su conversación con este periódico, también apunta la suerte corrida por la SD en el otro derbi, contra el Celta (5 victorias del Compos y 3 empates). “Eso para mí tiene más mérito”, expresa. “El Compostela tenía un equipo para jugar contra cualquiera y cumplir perfectamente, lo demostró en Madrid, en Barcelona...”. I.F.