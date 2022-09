Fernando Tercero resiste los ‘ataques’ de Cadena y conquista la Volta a Galicia

Fernando Tercero llegó por segundo año consecutivo vestido de líder a la última etapa de la Volta Ciclista Galicia y en esta ocasión no cedió el maillot amarillo. El corredor manchego del Eolo Kometa, ganador el sábado en Manzaneda, resistió este domingo los ataques del segundo clasificado Édgar Cadena (Telco.On Clima Osés). El triunfo en la general se jugó por detrás de una numerosa escapada en la que el asturiano Jorge González (Gomur Cantabria Infinita) fue el más rápido en el colofón de la ronda autonómica Élite-Sub23 en Ponteareas.

La XX edición de la Volta regresó a Pontevedra, la provincia en la que arrancó el pasado jueves, para vivir su epílogo en una villa en la que nacieron tres ganadores de la Vuelta España. Los 124 kilómetros con salida y meta en Ponteareas invitaban a buscar una escapada y apenas hubo que esperar para que la fuga de la jornada se consolidara. Entre las 24 unidades que abandonaron la disciplina del pelotón no se filtró ningún ciclista que resultara una amenaza para el líder.

Jorge González pasó primero por las Metas Volantes de O Porriño (km 9) y As Neves (km 43,9) certificando el primer puesto en una clasificación que dominó desde la primera etapa. Otro maillot, el de la Montaña, lo consiguió Isaac Cantón (Supermercados Froiz) al coronar en cabeza los dos puertos de esta jornada, el de 3ª categoría de Rubiós (km 47) y el de 2ª de Estacas (km 84). Los puntos sumados permitieron al corredor del conjunto pontevedrés arrebatar el maillot blanco con puntos rojos al mexicano Édgar Cadena.

Entre una y otra ascensión rodó al frente de la carrera en solitario Álvaro Carasa. El ciclista del Vigo-Rías Baixas fue neutralizado por sus compañeros de escapada en la subida a Estacas, donde el grupo de 24 se seleccionó quedando en cabeza nueve corredores, tres de ellos del Gomur. El equipo que tenía más representación controló para que la victoria se decidiera al esprint y Jorge González finalizó el trabajo de la formación cántabra. El vencedor de la etapa, con un tiempo de 3:02:50, se impuso por delante del uruguayo Thomas Silva y del asturiano Samuel Fernández (Caja Rural-Alea), segundo y tercero respectivamente.

La fuga, que llegó a contar con una diferencia máxima de 4 minutos, se presentó en la línea de meta 1 minuto y 12 segundos antes de que lo hiciera el pelotón. Los primeros de la general entraron juntos, un desenlace que intentó evitar Edgar Cadena. El mexicano, que había comenzado la etapa a 1:02 Fernando Tercero, atacó en la subida a Estacas y en la aproximación a Ponteareas. El líder aguantó los cambios de ritmo del segundo clasificado y en los últimos metros de la Volta festejó su triunfo.

Tercero el pasado año en la ronda gallega, el ciclista de Valdepeñas sucede en el palmarés de esta prueba al catalán Álex Martín y le dio al Eolo Kometa su segundo triunfo consecutivo en la general de la Volta. Tercero estuvo escoltado en el podio final por dos corredores del Telco.On Clima Osés, Cadena y el colombiano Saúl Burgos. Además, el manchego recibió el maillot blanco de mejor Sub23 en la que fue su última competición como amateur en España dado que la próxima temporada se estrenará en el pelotón profesional.

Jorge González, ganador de la etapa y de las Metas Volantes, Isaac Cantón como rey de la Montaña y el ponteareano Manuel Rodríguez (Supermercados Froiz), primer gallego en la general de la Volta, también subieron al podio final en el que el Telco.On Clima Osés recogió el premio de vencedor por equipos.

En la ceremonia de clausura del evento organizado por la Federación Ciclismo Galego (FCG) participaron José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte de la Xunta; Cristina Fernández, alcaldesa de Ponteareas; Miguel Bouzo, concejal de Deportes; Juan Carlos Muñiz, presidente de la FCG; Manuel Gregores, presidente del Club Ciclista Ponteareas; Borja Gómez Méndez, corredor del Club Ciclista Ponteareas; Ana Ruso, de Toyota Compostela Móvil; Pedro Alfaro, de B Travel; y los excorredores Ezequiel Mosquera y Tony Pérez.

“ÉDGAR Cadena me hizo sufrir”. “Estoy muy contento por conseguir la victoria, nos lo pusieron muy difícil. Gracias al trabajo del equipo, que fue espectacular desde el primer minuto de la Volta, lo pudimos salvar. Cadena atacó varias veces en la subida larga y la falta de 3 kilómetros volvió a atacar, bastante duro, y me hizo sufrir. Esta Volta fue bastante más dura que la del año pasado. A mí me gusta porque cuanto más dura sea, normalmente, mejor se me da”, afirmó Fernando Tercero tras el triunfo.