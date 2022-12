Ferran Torres: “Fuimos superiores, nos faltó materializar las ocasiones”

Doha. Ferran Torres dijo tras la derrota de España que “el vestuario está con la cabeza bien arriba” y añadió que el “fútbol les debe una”.

“No pudo ser. No estuvimos acertados de cara al gol, nos dieron posesión como siempre, no pudimos marcar. Sentimos frustración, fuimos superiores, no pudimos materializar nuestras ocasiones. Factores externos no nos ayudaron, no hay que quejarse, nos sentimos orgullosos de este equipo... Hemos fallado penaltis, practicamos estos días, pero tocó la cara triste de la moneda; seguiremos trabajando, el fútbol nos debe una”, apostilló.

El rey HABLA DE la selección. El Rey de España, a través de la cuenta oficial en la red social Twitter de la Casa Real, consideró que con la derrota de la selección española de fútbol este martes ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 “no acaba nada” y que el equipo nacional “tiene un gran camino por delante. Aquí no acaba nada. Aquí, en este Mundial, empieza todo para una selección que tiene un gran camino por delante. A seguir adelante, a seguir compitiendo y a seguir luchando. Y los triunfos llegarán”, afirma en Twitter. EFE