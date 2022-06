Fichaje, renovación y dos bajas en el Bergantiños

Carballo. El Bergantiños continúa con la conformación de la plantilla con la que afrontará la temporada 2022-2023 en Segunda RFEF a las órdenes de José Luis Lemos. En la jornada de ayer confirmó la contratación de Tomé, procedente del Racing Villalbés, la continuidad de Uzal, y las bajas de Yelco y de Escobar. Yelco, de 25 años, abandona la entidad carballesa después de tres temporadas. Llegó en el curso que la pandemia frenó en marzo procedente del Alondras. Anteriormente había militado en el Rápido de Bouzas, el Cultural Areas y el Moaña. Nacido deportivamente en las categorías de formación del Celta, se estabilizó en el Bergantiños, en el que jugó 89 partidos, 66 de ellos en el once inicial.

Anotó trece tantos, tres de ellos en la última campaña, en la temporada del estreno en Segunda RFEF. Marcó el gol de la victoria ante el Leganés B, y el que permitió sumar un punto en Móstoles. También vio puerta en la segunda vuelta, en el triunfo ante el filial pepinero por 1-2.

Otro jugador que no continuará en la entidad será el delantero nigranés Escobar. El futbolista, que incluso llegó a debutar en Segunda División con el Lugo en la temporada anterior, esgrimió, como razones para no aceptar la oferta de renovación, que quiere “buscar retos fuera de As Eiroas”. Disputó 35 partidos, salió en 24 de ellos en el once inicial y, con nueve dianas, fue el máximo artillero

Por su parte, Uzal cumplirá la tercera temporada en el conjunto rojillo. Fue una de las piezas importantes en el equipo que consiguió el ascenso desde Tercera División, y jugó 34 encuentros, 29 de ellos como titular, en la última campaña.

En Tercera RFEF, el Choco incorporó al defensa Anxo Vilas procedente del Alondras, mientras que en Preferente, O Pino anunció las marchas de David Enjamio, Rucho, Tibu y Pablo Vidal, y la llegada de Óscar, procedente del Boimorto, y del centrocampista melidense Asier Polo, que proviene del Lugo, donde militó en el juvenil de División de Honor. Por su parte, el Sofán oficializó el fichaje de Miguel Taibo, que la campaña anterior jugó en el Atlético Arteixo. Marcos Rivas (ADG)