¿Fichar en época covid? Un mercado lento pero que ofrece oportunidades

No es la primera vez que pide paciencia, ni que advierte que será un verano largo porque “los tiempos no los marca el Obradoiro, sino el mercado”, pero quizás más que nunca ese muro de secretismo y confidencialidad que suele levantar el director general José Luis Mateo en torno a los fichajes esté más justificado que nunca.

Fue el presidente Raúl López quien, en un intento de “poner un poco de alegría” a una rueda de prensa en la que se enumeraron las dificultades que atravesó la entidad para tapar el agujero de casi 850.000 euros generados por el parón liguero a causa de la covid-19, desveló fuera de guión el pasado viernes el primer movimiento del Monbus Obradoiro para su proyecto 2020/21: la renovación del capitán Pepe Pozas. Pero aunque el máximo accionista añadió que ya Mateo tenía varios nombres en su agenda, el madrileño se mostró más comedido y afirmó que de momento no había ningún anuncio más que hacer pues fue aún la semana pasada cuando se tuvo “luz verde” a un presupuesto “algo superior a los 3 millones de euros”.

Mateo detalló que el caso de Pozas se cerró ejecutando la opción que tenía el base malacitano en su contrato para ampliarlo una temporada “pero eso no quiere decir que vaya a estar solo una campaña más”. Esa fue su única concesión a la prensa. Son muchos los obstáculos que harán de este verano -reiteró- uno de los más duros para confeccionar el plantel. “No estamos parados, pero la primera gestión culminada ha sido la de Pepe. A partir de ahí los próximos días se podrá ir avanzando ya algún movimiento” -añadía el director general en la primera comparecencia después de tres meses- “pero vamos a tener que tener paciencia para empezar a ver caras nuevas”.

Porque cualquier movimiento, como siempre, debe ser muy medido por parte del Obra. “Si seguimos todos unidos y en la línea que está el club en los últimos años va a poder estar ahí en una grandísima Liga que ha estado tres meses parada y nada más volver está demostrando partidos de muchísimo nivel. Esta es una competición que nos va a exigir nuevamente hacer el mejor equipo que seamos capaces porque la Liga del año que viene será muy exigente nuevamente”.

¿Y cómo será fichar en época covid? “Va a ser un verano diferente porque hay competiciones que ya han acabado, otras que han acabado más tarde, por poner un ejemplo el draft de la NBA que es una fecha muy importante porque marca a partir de la cual determinados jugadores exploran el jugar al otro lado del charco no será hasta el 16 de octubre lo que quiere decir que hasta finales de ese mes o principio de noviembre hay un gran mercado de jugadores que no se va a plantear venir a Europa, luego hay otras ligas donde el covid-19 ha pegado más duro y hay determinados jugadores que están en el mercado porque sus equipos van a bajar el presupuesto un 50 % o un 40 % y eso puede propiciar determinadas oportunidades de mercado que otros veranos no los había... Será un verano diferente al que debemos adaptarnos. Tenemos varios jugadores con contrato en el equipo pero habrá que fichar a otros importantes también”, detalló Mateo.

Tampoco la Liga Endesa ha finalizado aún así que tampoco se han abierto aún los plazos de contratación y “evidentemente esos plazos también marcarán algunas de nuestras incorporaciones porque no es lo mismo que un jugador vaya o no al tanteo”.

El Obra siempre ha sido un club obligado a renovarse cada verano pero eso no significa que la intención sea no apostar por la continuidad. “No vamos a tomar decisiones de forma definitiva o precipitada porque a lo mejor ahora hay jugadores que tienen la intención de jugar en Estados Unidos pero hasta septiembre allí habrá muchos equipos que no se planteen incorporaciones”, apunta. La idea que quiere transmitir el director general del Monbus no admite dudas: “Nos vamos a encontrar con circunstancias muy diferentes a las que nos hemos encontrado antes”.