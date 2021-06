Fiesta de despedida del Victoria FC frente al Castro en Santa Isabel

Santiago. Con los deberes ya hechos desde hace varias jornadas y el orgullo de saber que el Victoria FC continuará siendo el abanderado del fútbol femenino compostelano tras asegurarse su presencia, por quinta temporada consecutiva, en la Primera División Nacional (categoría de bronce), el equipo santiagués despide este sábado el curso ante su afición recibiendo al Castro FC.

Desde de las 17.30 horas, el Municipal de Santa Isabel debe ser una fiesta para la celebración de un “último partido de una temporada atípica donde, valorando el trabajo de la plantilla, podemos estar muy contentos”. Así lo reconoce el técnico Chivi García que detalla que “en la primera fase estuvimos compitiendo hasta el final por meternos entre los tres primeros y no lo conseguimos por muy poco, pero en esta segunda parte de la Liga logramos mantener la tercera posición de principio a fin, y nunca estuvimos cerca de los puestos de descenso”.

Valora el entrenador del Victoria FC el esfuerzo de todo el grupo en una temporada diferente a todas la demás por la influencia de la pandemia de coronavirus. “Todo esto se consiguió con un grupo de jugadoras muy jóvenes y de la cantera de nuestro club. Después de perder a seis futbolistas muy importantes en el once titular de la temporada pasada y de las graves lesiones de Marta y de Carla en estos últimos meses, el nivel y compromiso del equipo este año fue espectacular”, enfatiza el técnico.

De ahí que Chivi García enmarque este partido como “un premio a la temporada”. “Nos visita el último clasificado, el Castro, y aunque queremos ganarlo y cerrar así el campeonato con un triunfo ante nuestra afición, lo más importante es que lo disfrutemos y nos podamos ir de vacaciones con un buen sabor de boca”, arenga.

No se olvida el técnico del conjunto rojillo del homenaje “a cuatro de nuestras jugadoras emblema que no renovarán esta temporada”. “Angy, Anxela, Noela y Albita no continuarán la próxima temporada y ojalá se lleven un bonito recuerdo tanto ellas como los aficionados que pudimos disfrutar de su fútbol durante todos estos años”, subraya Chivi. El Victoria FC tendrá que reinventarse de nuevo, pero primero toca despedirse a lo grande. ECG