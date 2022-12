Fiesta en O Espiñedo: el Arenteiro sueña con eliminar al Atlético

O Carballiño (Ourense). Argimiro Marnotes, presidente del CD Arenteiro, no esconde que el Atlético de Madrid es “el favorito” para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, aunque él “sueña” con eliminar al conjunto dirigido por Simeone. “Ya soñamos con eliminar al Almería y lo conseguimos, así que por qué no vamos a repetirlo ahora. Está claro que por historia y plantilla el Atlético es el favorito pero nosotros no tenemos nada que perder”, declaró. El dirigente del equipo ourensano, líder en solitario del grupo I de la Segunda Federación, apela a la solidez de los suyos en O Espiñedo para dar la sorpresa.

“Aquí ya sufrió el año pasado el Valencia para pasar”, recuerda Marnotes, que ve a sus jugadores muy motivados: “Es un partido histórico, y van a salir a por el partido porque saben que muchos ojos estarán puestos en ellos”.

Aunque su equipo ha cedido algunos puntos en la liga tras la salida del técnico Fran Justo al CD Lugo, el presidente del Arenteiro, exalcalde de O Carballiño, destaca que la unión es “total” entre la plantilla y Javi Rey, el nuevo entrenador. “La salida de Fran era algo que podía pasar y pasó, son los efectos colaterales de la espectacular marcha del equipo. El proyecto tiene su continuidad, sólo ha cambiado la cara”, subrayó el dirigente del Arenteiro, campeón de la Copa Federación el pasado 2 de noviembre. O Carballiño vivirá una gran fiesta esta noche y ya no hay entradas a la venta.

Alineaciones probables:

Arenteiro: Diego García; Ger, Pol Bueso, Mella, Álex Fernández, Escobar, Markitos, Pibe, Adrián Cruz, Joseca y Jordan.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Witsel, Lemar o Saúl; Joao Félix o Lemar, Morata.

Árbitro: González Fuertes

O Espiñedo. 21.00 horas.