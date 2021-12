¿Fin a 40 años de Corral en el automovilismo gallego?

Cuando Iván Corral accedió a la presidencia de la Federación Gallega de Automovilismo (FGA), Víctor Senra (ganador de las últimas cinco ediciones del Autonómico de ralis) no había nacido. Tampoco Iván Ares, y otros pilotos como Alberto Meira o Pedro Burgo ni siquiera se acercaban a la mayoría de edad. Era 1983 cuando comenzó la era Corral y su final parece más cerca que nunca ante las elecciones previstas para 2022, la oposición que se ha organizado para competir contra él y las numerosas dudas en torno a algunas de sus actuaciones.

El día 11, el dirigente natural de O Carballiño recuperará la presidencia de la Federación Gallega tras una suspensión de un año por parte del Comité Galego de Xustiza Deportiva, que le sancionó por dos motivos. Por un lado, el alquiler de unos locales propiedad de su esposa y actual presidenta, Gloria de Burgos, al mismo ente federativo. Por el otro, la indemnización que recibió el propio Iván Corral por parte del organismo que presidía al ser despedido del cargo que ocupaba como gerente con el fin de presentarse a las últimas elecciones para competir contra... Gloria de Burgos, que accedió a la vicepresidencia tras los comicios y a la presidencia después de la suspensión.

Según la resolución del Comité Galego de Xustiza Deportiva, la Federación Gallega de Automovilismo contrató a Iván Corral, a su vez presidente, primero como jefe administrativo y después como gerente, cargo del que fue autodespedido, indemnización de 25.193 euros mediante, para poder presentarse a las últimas elecciones. Según la Lei do Deporte de Galicia, “a persoa titular da presidencia será elixida mediante sufraxio libre, igual e segredo polos compoñentes da asamblea xeral, sen que teña que ser membro desta, e non poderá desempeñar ningunha outra actividade directiva ou de representación dentro da propia estrutura federativa”.

La resolución del Comité señala que “el é o seu propio xefe e, en consecuencia, non pode falarse de ningún xeito de relación laboral e, polo tanto, non procede a indemnización por resolución contractual que se autoabona, no seu exclusivo e único beneficio e en claro prexuízo da federación”. A Corral se le aplicó una multa de 25.193 euros, la cantidad supuestamente recibida por la indemnización.

La inhabilitación por un año corresponde a la segunda de las infracciones, el alquiler a la propia FGA de locales propiedad de su esposa por un importe de 26.266 euros. Según el Comité, “resulta evidente” que el presidente se ve beneficiado “por estes alugueres dos que leva percibindo rendas dende hai xa máis de dezasete anos. E que o fai porque ten unha información privilexiada e directa como Presidente da federación, e sobre uns pisos propiedade da súa familia directa e que reverten no seu propio patrimonio, sen que conste que houbera consultado ou valorado nin tan sequera o aluguer doutros pisos ou locais”. Corral alegó en su momento que el contrato de alquiler estaba por debajo del precio de mercado, algo que niega la resolución dictada por el organismo autonómico.

Aunque la suspensión de Iván Corral concluye en apenas unos días, presentó un recurso que se dirimirá en el mes de enero en el Juzgado Contencioso-Administrativo de Santiago. Mientras, ya ha trascendido que la Fiscalía de Ourense ha presentado una denuncia para que se investiguen ambas actuaciones, lo que han confirmado a este periódico fuentes cercanas al caso.

A LA ESPERA. Consultado por EL CORREO, Iván Corral rechaza hacer declaraciones por el momento, aunque sí defiende que no se encuentra inhabilitado sino cumpliendo una sanción administrativa pendiente de juicio. Cuando comience, el 19 de enero, habrá concluido ya su periodo de un año apartado de la presidencia de la FGA.

En junio de 2020 publicó un comunicado a través de la FGA, sin firmar, en el que denunciaba “unha persecución persoal e política” con un “procedemento inxusto e sen fundamento”. Sin mencionarlo, hace referencia a José Ramón Lete Lasa, actual secretario xeral para o Deporte, y a un desencuentro surgido por la organización de pruebas en la franja que limita Galicia y Portugal.

OPOSICIÓN. Aunque en las últimas semanas Alfonso García Eiriz mostró su intención de presentar una candidatura en las próximas elecciones, la alternativa más consolidada la lidera Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Escudería Lalín Deza (cargo que dejará) y cabeza visible del movimiento RenovaFGA. Durante alrededor de una década formó parte de la junta directiva de Iván Corral (“aunque las decisiones son muy presidencialistas y eso también queremos cambiarlo”, explica) y ahora agrupa a unas 25 personas.

“Principalmente nos presentamos porque consideramos que no se están haciendo las cosas bien en la Federación, pueden hacerse de otra manera y consideramos que un presidente que está inhabilitado por ciertas causas no debería seguir siéndolo”, razona el lalinense.

“Creemos sobre todo que la Federación tiene que ser más transparente con todos los deportistas y escuderías, no debe haber enfrentamientos con ningún estamento como está habiendo, que se puede ayudar a los pilotos jóvenes para que puedan llegar más lejos no solamente pensando en los campeonatos autonómicos, y que se podrían abaratar mucho los costes de participación en las pruebas y a nivel organizativo. Son cosas que la Federación tiene muy abandonadas”, aduce Troitiño, quien hace unos días presentó un decálogo de medidas con las que pretende virar el rumbo del ente autonómico.

Troitiño también denuncia que, pese a estar inhabilitado temporalmente por el Comité Galego de Xustiza Deportiva, Iván Corral ha continuado ejerciendo a la sombra de Gloria de Burgos. “Sigue estando por detrás en muchas decisiones que se toman en la Federación, está hablando con muchos pilotos y escuderías como si realmente siguiera siendo presidente cuando no podría estar actuando así”, sostiene.