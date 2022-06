Finais autonómicas de minibasket e premini con 44 equipos en A Estrada

4 E 5 DE XUÑO. O alcalde da Estrada, José López, acompañou este martes á secretaria xeral da Federación Galega de Baloncesto, Susana Fernández, e ao presidente do EDM Baloncesto A Estrada, Alfonso Sanmartín, na presentación das fases finais autonómicas de minibasket e preminibasket que acollerá A Estrada os días sábado 4 e domingo 5 de xuño e que contarán coa participación de 44 equipos.

A competición, programada ao abeiro do convenio asinado o pasado mes de abril entre o Concello da Estrada e varias federacións galegas, desenvolverase nas tres pistas do pavillón Manuel Coto Ferreiro de xeito simultáneo e empregarán a maiores a pista do CEIP Figueiroa. Durante a fin de semana, de 9.30 a 19.30 horas, disputaranse 44 partidos nos que se enfrontarán 44 equipos en total, 22 masculinos e 22 femininos, compostos por nenos/as de entre 9 e 12 anos pertencentes á categoría preminibasket e á primeira e segunda división de minibasket. Fernández agradeceu a colaboración “do equipo do Concello”. E o alcalde avanzou que a próxima semana rematarán as obras de acondicionamento da parcela da pista de atletismo para que ao longo do mes de xuño poida dar comezo a construción das instalacións. REDACCIÓN