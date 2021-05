‘Final Four’ con pleno de los equipos del Rosalía

No fue fácil, hubo que ser valiente a la hora de arrancar, disciplinado para cumplir, exigente con la normativa, paciente con las continuas interrupciones y comprensivo, muy comprensivo. No fue fácil amoldar espíritus inquietos, hambrientos por aprender y demostrar, con el rigor de una situación excepcional en la que el deporte, como el resto de las facetas del día a día, tenía que servir de herramienta para educar frente a lo insólito. No fue fácil, como nunca lo es tampoco para la Fundación Fedesa, acostumbrada a fintar las estrecheces económicas gracias al trabajo y al sacrificio de sus directivos, entrenadores, y al talento y a la gratitud de sus jugadores, así que son momentos como los que se van a vivir este fin de semana los que sirven, entre otras muchas cosas, para demostrar a los demás y demostrarse a sí mismos que el camino elegido ha vuelto a ser el correcto.

El Rosalía es el único club gallego con cuatro representantes en las cuatro Final Four que se disputan este fin de semana -una situación que podría ser aún más llamativa si se confirma también el billete del júnior masculino, porque el femenino ya lo amarró- de ahí el orgullo de todos los involucrados en la entidad, de Jorge Varela, Ángel Castro y Nerea Arca, sus entrenadores... y de todo el deporte compostelano.

Cuatro sedes. Tui acoge este sábado la Final a Cuatro infantil masculina con el Aringal Basket Ferrol, Tui Mascato y Papelia Seis do Nadal (rival de los santiagueses a partir de las 10.30 horas) como los rivales de una plantilla que bajo la dirección de Ángel Castro buscará uno de los tres billetes en juego para acceder al Campeonato de España de la categoría que se disputará en Betanzos. “Es la generación que hace dos años quedó campeona mini pero hubo muchos cambios. Nuestro objetivo era llegar hasta aquí pero hemos tenido muchos problemas de lesiones, de hecho hay un par de jugadores que no sabemos si llegarán y ahora a un partido a ver qué pasa”, detalla uno de los técnicos con mayor bagaje dentro del básquet gallego.

Con cuatro equipos muy diferentes en sus características y estilos de juego, Ángel abre la posibilidades de sorpresas aunque en principio Tui y Ferrol partan como favoritos. Entiende que en su caso será clave “el físico porque tendremos que hacer un esfuerzo grande con encuentros mañana y tarde”. “Vamos a disfrutar de la experiencia y a intentar competir que se lo merecen después de un año tan complicado”, añade.

Vigo será ya el domingo el escenario de la fase final infantil femenina en la que el Instituto Rosalía se medirá, a las 12.45 horas, al Academia A Mariña Burela mientras que Celta y Porriño B harán lo propio desde las 10.30. Con Jorge Varela al frente del grupo -también entrenador cadete-, con Chiqui Barros como escudero de lujo, y tras acabar primeras de su grupo con solo una derrota en 8 partidos, el equipo colegial ha sorteado a la perfección cada obstáculo de una temporada tan convulsa y ahora afronta con ilusión “y ganas de aprender” su merecido premio. El anfitrión parte como favorito, pero con tres plazas en juego las esperanzas de llegar al Nacional de Marín son grandes.

Hasta Ourense se traslada la pelea de la categoría cadete femenina con el Allariz, el Bosco y el Celta (contra el que se medirán las santiaguesas desde las 12.30 horas) como compañeros de fase de un plantel, como el infantil, que tiene en la defensa su seña de identidad. Sólo dos equipos se clasificarán para el Campeonato de España.

En el caso de la fase final cadete masculina, será el Instituto Rosalía el encargado de hacer de anfitrión de un grupo donde el Balidea Obradoiro es el gran favorito a hacerse con uno de los dos billetes al Campeonato de España. La formación que dirige Nerea Arca se presenta con un plantel “muy completo que lleva mucho tiempo jugando juntos aunque ha sido una temporada muy atípica llena de interrupciones”. El cuadro colegial se mide el domingo a las 10.00 horas al Ensino, con el Estudiantes como tercer equipo en la pelea.

La entrenador insiste en que ha sido un año especialmente duro y los jugadores merecen su recompensa.