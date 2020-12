Florentino Pérez: “La reforma del calendario actual no puede esperar”

Madrid. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró ayer que la reforma del fútbol “no puede esperar”, afirmando que se necesitan “nuevas fórmulas” que lo hagan “más competitivo y emocionante”, y recalcó que el club blanco debe estar “a la vanguardia de estos cambios”, todo en un momento en el que ha vuelto a despertarse la idea de la creación de una Superliga europea.

“Todos somos conscientes de la complejidad de este momento de adversidad, el impacto de la pandemia nos obliga a hacer una reflexión profunda porque nada volverá a ser igual. El fútbol necesita nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo y emocionante, y el Real Madrid debe estar a la vanguardia de estos cambios”, declaró en el inicio de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios del club.

Florentino Pérez aseguró que todo el mundo “aboga por la reforma del panorama competitivo actual”, sobre todo después de las consecuencias nefastas de la pandemia. “La saturación del calendario afecta muy negativamente a las propias competiciones e incluso provoca dificultades para identificarlas, y tiene consecuencias sobre la propia salud de los deportistas”, manifestó.

Ante la petición de un socio de tener mayor firmeza institucional sobre el VAR y el trato al club, Pérez reconoció que “en la televisión no repiten jugadas muy importantes a veces” y que existe “una gran diferencia”, no sólo en este aspecto, “sino también en las personas que hablan del partido. “Nunca me he ‘mojado’ en esto, pero es la verdad, nunca son favorables al Real Madrid, es un clamor popular la diferencia de trato que nos hacen respecto a otros equipos”, lamentó.

Los socios del Real Madrid respaldaron de forma casi unánime las cuentas del club del ejercicio 2019-2020 (con un superávit de 313.000 euros), el presupuesto para la temporada 2020-2021 (con ingresos previstos de 617 millones, un 25 % menos que hace dos años) y el mantener las cuotas sociales para la campaña 2021-2022. “La gestión que hemos llevado a cabo nos ha permitido mantener la solvencia económica que ahora, en esta tremenda crisis, nos permite afrontar con serenidad el difícil panorama que se nos presenta”, señaló Florentino Pérez. E. PRESS