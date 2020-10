Formigal eleva a Izaguirre, viste de rojo a Carapaz y debilita a Roglic

Madrid. La leyenda de Formigal se amplió con la victoria de etapa de Ion Izagirre, el nuevo maillot rojo en las espaldas del ecuatoriano Richard Carapaz y el hundimiento del esloveno Primoz Roglic, quien mostró sus debilidades en un ascenso que cambió el rumbo de la Vuelta.

No hubo Tourmalet, pero le sobró épica e interés a la etapa pirenaica de Aragón. La sexta etapa entre Biescas y Formigal no defraudó. Si en 2016 Alberto Contador destrozó los esquemas para hundir a Froome y dar la Vuelta a Nairo Quintana, esta vez Ion remató un gran día de protagonismo de los Izagirre y Carapaz descubrió las miserias de Roglic, defensor del título.

Por delante se lució Ion, de 31 años, retirado del Tour por una dura caída. Tras ser anulada la fuga de su hermano Gorka, Ion tomó el relevo para iniciar el despegue y entrar en meta en solitario, aún con 25 segundos sobre sus perseguidores. El menor de los Izagirre entró en el club de ganadores de etapa en las tres grandes.

Por detrás, los favoritos estaban a la greña, entre la niebla se fue Carapaz con fe, olió sangre y entró en meta 28 segundos antes que Dan Martin y 43 segundos respecto a Roglic, 46 segundos sobre Chaves y 49 ante Enric Mas.

Golpe en la general la víspera del descanso. Carapaz, de 27 años, ganador del Giro 2019, presentó su candidatura en Formigal. Ahora llevará la roja como jefe de la Vuelta, poniendo fin a una semana de Roglic vestido de rojo. Segundo en el podio está Carthy, a 18 segundos, seguido de Martin a 20, Roglic a 30 cuarto y quinto Enric Mas a 1.07 minutos.

Una escapada de 23 hombres animó la etapa pirenaica de inicio. El más peligroso para los hombres de la general era Gorka Izagirre (Astana), a 3.37 de Roglic, quien llegó a ser líder virtual a mitad de etapa. Fueron cazados.

Tocaba surcar el paisaje otoñal hacia la cumbre de Formigal, un puerto no agresivo por sí mismo, pero endurecido por un día infernal de agua y frío, de 14,6 kms al 4,6 por ciento de desnivel. En los últimos 4.000 metros empezaron los ataques. Ion Izagirre atacó para no volver. Detrás, Carapaz. C. DE TORRES