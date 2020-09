Fran Beltrán: “Dos victorias seguidas nos van a dar alas”

··· Beltrán criticó ayer el protocolo marcado por LaLiga para luchar contra la pandemia de covid-19 porque, entre otras cosas, no permite compartir vestuario a los futbolistas antes de los partidos. “Que no puedan entrar los suplentes al vestuario me parece una chorrada, pero es que nosotros tampoco podemos entrar, solo entramos tres minutos y ya salimos al campo”, lamentó. Beltrán pidió a los dirigentes de LaLiga que sean más flexibles y añadió que “al final compartes campo, instalaciones y todo” y dijo no entender que tengan que ducharse en sus domicilios.