Rodri Veiga, entrenador del Compostela, consideró que la derrota por 3-2 ante el Bergantiños representó “demasiado castigo para los méritos de uno y otro”.

Valoración: “En la primera parte entramos bien al partido, pero en el primer gol no somos capaces de ganar una disputa, fruto del plan de partido, que veníamos a apretar a campo contrario. El segundo gol fue similar, y la jugada del penalti es más elaborada por su parte. Te quedas con el sabor de que fue demasiado castigo para los méritos de uno y otro”.

Descanso: “Quisimos darle confianza a los chicos. Yo asumo la responsabilidad de la derrota. Yo expongo a la última línea al ir a apretar tan alto. En la segunda parte ajustamos algunas cosas, como los duelos en la última línea, y a partir de ahí, al no tener nada que perder, el equipo tuvo confianza y personalidad para mover bien la pelota y crear ocasiones”.

Positivo: “Es una experiencia más. Estamos fastidiados por la derrota pero tenemos que estar tranquilos por la segunda parte, es el camino a seguir, el equipo sacó personalidad, tuvo fe y lo intentó. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora”.

Lesiones: “No estamos teniendo suerte, pero no me quiero justificar con eso. Ahora estoy preocupado por Samu y Rafa, más lo de Beltrán y Pablo Durán”.

Enfrente, José Luis Lemos, técnico del Bergantiños, admitió que tras irse con un 3-0 al descanso la victoria llegó a correr riesgos en la segunda parte.

Análisis: “Foi un partido de dous tempos ben diferenciados. No primeiro desarbolamos un equipo que ata hoxe nada máis levaba dúas derrotas. Fomos ao descanso cun 3-0 pero sabiamos que quedaba moito traballo por facer e no segundo tempo sufrimos. Tivemos un par de accións dubidosas para facer o cuarto, que pode haber penalti, pero logo o Compos someteunos e o resultado correu riscos”.

Dudas: “Hai moitas vidas nun partido e sabiamos que na segunda parte ía ser distinto. Eles fan o 3-1 con media hora por diante e tivemos dúbidas, custounos máis manexar o balón”.

Racha: “Gañar dous partidos consecutivos dáche un chimpo para arriba, pero perdelos tamén fai que esteas moi cerca da zona baixa. Temos 31 puntos, está claro que é unha puntuación boa, pero hai que seguir, cada punto custa moitísimo. Hai que valorar estes tres puntos ante un señor equipo”.

Rival: “Non sabía que Fer Beltrán non estaba na convocatoria, iso sorprendeume, pero o equipo non. Soubemos como facerlles dano, estivemos eficaces, pero non houbo sorpresas de ningún lado”.