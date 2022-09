Fútbol: Iñaki Williams ya se estrena en una convocatoria de Ghana

Bilbao. El jugador del Athletic Club Iñaki Willliams ha sido convocado por primera vez por la selección de Ghana para disputar los dos próximos amistosos del combinado africano, preparatorios para el Mundial de Qatar 2022, frente a Brasil y Nicaragua.

El delantero del equipo rojiblanco ha sido incluido por el seleccionador ghanés, Otto Addo, en una lista de 29 futbolistas en la que también figuran otros dos futbolistas de la liga española como Joseph Aidoo (Celta) e Iddrisu Baba (Mallorca). Ghana se enfrentará a Brasil el próximo día 23 en la ciudad francesa de Le Havre y a Nicaragua el día 27 en el estadio Francisco Artés Carrasco de la localidad murciana de Lorca. Williams, internacional sub-21 y una vez absoluto con España, anunció a principios de julio su decisión de jugar con la selección de Ghana, país de origen de sus padres. “Los trenes pasan solo una vez y me he montado. Es una oportunidad que no se iba a dar más y creo que he tomado la decisión correcta”, dijo el delantero. EFE