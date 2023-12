Athletic Club - Atlético de Madrid en directo

Este leve tropiezo no mancha la gran campaña que están haciendo los pupilos de Ernesto Valverde hasta el momento, logrando asentar un once reconocible donde Sancet pone la creatividad, los Williams la velocidad y Gorka Guruzeta el gol junto al mayor de los Williams, teniendo esta temporada el acierto en sus hombres de ataque no habían consolidado con sus referencias ofensivas desde la marcha de Aritz Aduriz. Frente al Atléti, los leones tendrán un gran trabajo por delante, aunque han conseguido ganar tres de sus últimos duelos en casa ante los colchoneros (1E 1D).