Sevilla - Real Madrid en directo

No hay sorpresas en el once que presenta Carlo Ancelotti, con Jude Bellingham teniendo libertad de movimientos por dentro, pegándose Vinícius Junior a la línea de cal de la banda izquierda y cayendo Rodrygo Goes a banda derecha, desde donde se mete hacia dentro para liberar una autopista por derecha que explotan Fede Valverde y Dani Carvajal.