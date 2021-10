Galhardo: “Ojalá marque pronto mi primer gol”

RC CELTA El delantero brasileño Thiago Galhardo dice estar “muy feliz” en Vigo, a donde llegó a finales de agosto desde el Internacional de Porto Alegre como una petición expresa de Eduardo Chacho Coudet, quien no lo conocía de su etapa al frente del equipo brasileño. “Me estoy esforzando para intentar entender lo más rápido posible, es una cultura diferente a pesar de que la lengua es parecida”, explicó el atacante, que pide tiempo para adaptarse “al estilo de juego” del Celta porque es “diferente” al de su país. “Conozco bien el trabajo del Chacho, pero es otro fútbol”, puntualizó en una entrevista con CeltaMedia, en la que agradece la “oportunidad” de dar el salto al fútbol español tras una larga en su país.

“Estoy muy feliz con la oportunidad, cada vez tengo más minutos en los partidos, ojalá pueda marcar pronto mi primer gol para ganar confianza. No llegué bien, pero cada vez me estoy sintiendo mucho mejor físicamente. En el partido contra el Granada ya conseguí participar en la acción de nuestro gol y frente al Elche mandé un balón al travesaño”, recordó. Galhardo no está preocupado por el irregular inicio del Celta, aunque cree que necesitan ser “más efectivos” en ataque para desarmar las defensas rivales, sobre todo cuando juegan en Balaídos porque “se meten muy atrás” y eso dificulta el juego. D. MOLDES