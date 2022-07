‘Galicia Calidade’ en Casas Novas

Galicia tendrá una gran representación en el Concurso de Saltos Internacional de A Coruña. La edición de verano del más que consolidado evento hípico de Arteixo promete. Las instalaciones de alto nivel de la Casas Novas, junto con un programa deportivo muy completo, así como una dotación económica de 280.000 euros, hace que los mejores jinetes y amazonas gallegos estén presentes durante estos cuatro días de competición.

En el CSI4* participará un jinete gallego que, además, es de la casa. Jesús Bamonde encabeza la representación gallega en las instalaciones en las que habitualmente entrena y donde están instalados sus caballos. El jinete viene de competir con las expediciones españolas de los CSIO de Lisboa y Gorla Minore y además ganaba en febrero el Gran Premio del Winter Tour de Toledo.

En las pruebas del CSI1* veremos a los hermanos Añón. Los dos vienen en muy buena forma, tras tener resultados muy positivos durante la pasada Longines Global Champions Tour de Madrid. Gonzalo ganaba el Trofeo Exterior Plus y Manuel clasificaba cuarto en la misma prueba.

También acudirán Javier González Fraga, uno de los veterinarios especializados en reproducción equina más importantes de España, Lucía Moreira y Manuel Vázquez.

No obstante, Diego Ramos, uno de los jinetes gallegos más habituales del concurso y gran promesa de la hípica nacional, no podrá acudir este año a la cita, ya que se encuentra en los Campeonatos de Europa FEI Jóvenes Jinetes, Juniors and Children en Valencia.

Igualmente, el Concurso Internacional de Saltos de A Coruña volverá a reunir los próximos 15, 16 y 17 de julio a amazonas y jinetes de todo el mundo y los apasionados de este deporte disfrutarán de los mejores competidores procedentes de Estados Unidos, Japón, Francia, México, Tailandia. En total, hasta dieciséis países y tres continentes, tendrán representación en Casas Novas.

Uno de los participantes internacionales más ilustres es el francés Julien Epaillard. El jinete galo acumuló el año pasado más de 50 victorias internacionales, cifras de auténtico récord y que son una carta de presentación imponente de cara a la competición. Además, es uno de los tres jinetes en el histórico de los internacionales de Casas Novas que han ganado el Gran Premio de verano y el de invierno. También acudirá a la cita su compatriota Roger-Yves Bost, quien fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y varias veces medallista en el Campeonato Mundial de Saltos Ecuestres y en Campeonato Europeo de Saltos Ecuestres.

Siguiendo con la presencia de deportistas olímpicos, otro jinete que competirá en el Casas Novas este fin de semana es el neerlandés Maikel van der Vleuten, quien alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y el bronce en Tokio. Otro habitual a la cita coruñesa es Luca Maria Moneta. Este jinete es miembro del equipo italiano desde 2009.

Las invitaciones este año son digitales y los aficionados que deseen acudir a Casas Novas pueden descargarse de forma gratuita en la web oficial del evento (www.csicasasnovas.com).