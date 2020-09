Galicia, con opcións nos Campionatos de España de XCO e DHI

Santiago. A selección de Galicia acudirá cun total de quince ciclistas esta fin de semana aos Campionatos de España de XCO e DHI fixados inicialmente para de xullo pero aprazados pola pandemia.

O programa de competición para os especialistas no Cros Country Olímpico arrancará o sábado no circuíto pucelano do Cerro de las Contiendas. Alí estarán Iván Feijoo (Nesta), Gabriel Conde (Avanza), Anxo Carril (Coruxo), Miguel Rodríguez (Ponteareas), Lara Lois (Extol), Irene Trabazo (XSM), Andrea García (Maceda), Saúl López (Maceda), Alberto Pedreira (Bici Verde) e Jorge Punzón (Cosmos).

A localidade granadina de Otívar acolle o domingo os títulos de BTT-DHI onde Galicia acude co vigués Ángel Suárez (YT Mob), principal baza galega na categoría elite. Tamén competirán Uxía Álvarez (Coruxo), Senén Bastos (Avanza), Marco Martínez (Corbelo), Víctor Mariño (Xbikes) e Alejandro Paz (Bicis Oliveira). ecg