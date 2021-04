Ganar, la vacuna para creer y hacerse creíble

Que el equipo está dando pasos adelante, recuperando parte de la frescura física y mental para una mejor ejecución del juego y de la exigencia de esta Liga Endesa es una realidad. Son muchos los jugadores que si no son ya lo que eran antes del mazazo por el contagio masivo de COVID están cerca de serlo, mientras otros semejan perfectamente restablecidos. Sin embargo... al Monbus Obradoiro sigue sin llegarle.

La irregularidad, el lastre en la dirección del juego -con Ozmizrak maniatado por los problemas en su tobillo y Rafa aún sin estar recuperado al 100 % de la rotura de los dedos de su mano-, huérfanos de un referente con carácter y mando como Pozas y la presión inherente a la posición en la tabla y al momento de la temporada son aspectos que pesan, y mucho, en la dinámica del conjunto compostelano. ¿La solución? Volver a ganar para seguir creyendo y hacerse creíble.

Esta tarde (18.00 horas) visita Sar el BAXI Manresa, uno de los equipos más en forma del campeonato y un rival excelso en su baloncesto coral sin olvidar la talla de sus indivualidades. El triunfo recordaría pretéritas gestas del Obra e impulsaría el nivel de crédito para los 8 últimos encuentros de una temporada de tanto vaivén.

Pero sigue sin ser sencillo. Ni las conjuras, ni las cuentas pendientes, ni las ganas de enmendar errores son los únicos factores que permiten superar a los rivales. Al final está el baloncesto y es en los pequeños detalles, en el trabajo, en seguir las directrices, en no perder la pauta táctica y en el acierto, la defensa, el rebote donde se logra la solidez para competir.

Continuidad. Ansía también Moncho Fernández regularidad para no tener que lamentar después remontadas sin premio como ocurrió el pasado sábado frente al Fuenlabrada o ante el Unicaja. “Nos falta tener mas continuidad en el aspecto defensivo, brillantez en jugadores que la tenían y por muchos motivos la han perdido... son múltiples causas porque estos hijos tienen más de un padre. Lógicamente nuestra idea es reducir esos malos momentos. La regularidad siempre es una de las características que define a los buenos equipos”, sentenciaba en la previa el santiagués. Gran parte de los vandazos del Obra en sus encuentros tienen explicación en el apartado físico. Los pasos adelante son evidentes y el propio técnico del Monbus admite que, por ejemplo, a Birutis “lo veo mejor, evolucionando positivamente, recuperándose”, al tiempo que destaca que en el caso de Albert Oliver “por lo menos le han desaparecido las molestias (en el pie), lo que es importante”.

A lo que debe acostumbrarse el obradoirismo es a la eterna incertidumbre sobre la capacidad de Kartal Ozmizrak en cada jornada. No por querer, que la actitud del base turco es excepcional, sino por poder. “Es una lesión que va a estar presente y la evolución depende de los días pero tiene que ver mucho con la carga de trabajo y el dolor. Es la pescadilla que se muerde la cola, si no entrenas no estás en forma y si entrenas te duele, por lo que hay que encontrar el término medio para que su estado de forma sea el adecuado para jugar en la Liga Endesa y el dolor no sea inhabilitante para poder competir en la Liga Endesa”, repitió una vez más Moncho Fernández este jueves.

Rush final. Desde la 15.ª posición pero a solo una victoria de los puestos de descenso -y con apenas un mes por delante de competición-, el Monbus Obradoiro abre esta tarde lo que su técnico define como “rush final” del campeonato frente al BAXI Manresa de Pedro Martínez, amigo y admirador del trabajo del cuerpo técnico compostelano, cómplices ambos muchas veces como se ve en los mensajes que comparten a través de las redes sociales, pero hoy rival, más que nunca si cabe, porque el catalán acude a Sar con el firme propósito de no perder el tren del play-off.

Para Moncho Fernández el duelo de la última jornada entre Bilbao y Manresa (96-108) “es uno de los mejores partidos que he visto este año” y no solo aplaude el gran momento manresano -capaz de reponerse a la pérdida por lesión de un referente como Dani Pérez- sino su puesta en escena durante todo el curso. “Son de los equipos que juegan mejor de la Liga, tienen muy claras sus ideas, son capaces de sacar lo mejor de sus jugadores, saben leer perfectamente las complicaciones que le puede plantear el rival... son un equipo magnífico”, asevera. Hombres como Ferrari, Janning o Eatherton, por poner un ejemplo, se han plegado al básquet coral de Pedro Martínez consiguiendo ser “uno de los equipos que anotan más de 2 puntos con canastas asistidas, lo que significa que son un equipo de pase extra, lo que tiene que ver con el colectivo”, además de ser uno de los más “solventes en el rebote tanto ofensivo como defensivo”.

Hoy, rival. También Pedro Martínez, que viajó a Santiago sin Eulis Báez, aquejado de un problema muscular, enfatiza que el Monbus “es un equipo con un sello determinado, que juega diferente a la mayoría”. “Llevan años jugando de una determinada manera, difícil de defender y de atacar; da la sensación de que en el Obradoiro se valora la línea de trabajo y el esfuerzo, su staff técnico tiene mi admiración”, redundó el entrenador que señala que su anfitrión de hoy cuenta con “5 que pueden tirar de 3 puntos y lo buscan, pero también tienen jugadores que lanzan tras bloqueo directo, tendremos que hacer una buena defensa, sin duda”.