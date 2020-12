“Gañeille a xente importante e deberían darme a opción de ir a un Preolímpico”

Acaba de renovar o título de campión de España, despois de moitos meses sen competicións pola pandemia. Como foron as sensacións no regreso ao tapiz?

Estiven un pouco nervioso ao principio pero síntome ben. Son moitos anos que levo competindo a nivel nacional e internacional. Tiña medo de estar un pouco agarrotado, pero noteime ben. Xa adestrando me atopaba forte, porque aínda que non facía expresamente loita ao facer pesas, físico, non perdín forza.

Preparou o adestramento específico de loita en só quince días.

Estiven estas dúas semanas indo á sala, aínda que estaba durmindo tres horas por temas de traballo cada vez que ía adestrar. Polo menos puiden volver coller esa sensibilidade que tiña, as sensacións de loita. Eu polo covid teño que traballar. Traballo de madrugada e só estaba facendo preparación física aplicada á loita. Pero loita había dous meses que non podía facela.

En que medida afectan os efectos do coronavirus á súa preparación?

Eu levántome sobre as tres da mañá porque entro ás catro, e acabo polas once ou doce. Antes traballaba de seguridade en discotecas, pero agora estou traballando nun mercado en Mallorca. Os de loita aquí adestran ás 19.30 horas. Eu a esa hora normalmente estou durmindo porque necesito descansar. Cando acabo de traballar o que fago é ir adestrar ao ximnasio e facer a miña preparación física. Tal e como están as cousas agora mesmo non teño máis opción.

A mágoa é que non estivera Taimuraz Friev no Campionato de España, porque sería unha boa oportunidade para medir o seu nivel.

Se sei que chega a vir Taimuraz tería centrado o meu adestramento noutro aspecto, igual deixaría o traballo, porque sei que se lle gaño a Friev nun campionato nacional tería máis portas abertas a outras cousas. Se sei que vén competir para o ano que vén podería replantexarme deixar o traballo unha tempada e centrarme nos adestramentos. Se sei que vén competir; se sei que non vén, seguirei así, porque de algo teño que vivir.

Este é xa o seu cuarto ano adestrando no Centro de Tecnificación Deportiva Illes Balears. Que balance fai de todo este tempo?

Toda a técnica que necesitaba conseguina adestrando en Galicia, porque temos un adestrador ruso co que antes faciamos moita técnica. Eu o que necesitaba xa era outro tipo de adestramento. Aquí adestran máis físico, máis loita, e era o que necesitaba, novos rivais para adestrar. Aquí tamén vén xente doutros países sempre. Aínda que sexa por vacacións ou turismo en Mallorca sempre hai máis loitadores doutros sitios ca en Galicia. Era o cambio que eu precisaba.

Atopouse cun nivel maior do que podía ter en Galicia?

Si, máis que nada porque por contrincantes de peso en Galicia quedábanme moi pequenos. Estaba José Cuba, que era moi grande para min, pero o resto era xente pequena e eu necesitaba moverme.

Ademais de ter unha repercusión tanto no seu traballo como nos adestramentos diarios, os efectos da pandemia tamén se deixan sentir en canto a axudas e patrocinios?

A min houbo empresas de Mallorca que me ofreceron patrocinarme. A empresa de seguridade para a que traballei ofrecera promocionarme. Pero as bolsas están baixando e estou replantexándome certas cousas, porque os que loitan por Baleares teñen bolsas de catro, cinco ou seis mil euros, e incluso hai quen ten de dez ou doce mil. Polo resultado que obtiven eu no Campionato de España do ano pasado (foi campión) á xente de aquí estanlle dando seis mil euros, e eu en Galicia o máximo ao que podo optar son mil euros, e este ano a 800. É moi grande a diferenza. De momento estou loitando por Galicia porque son unha persoa que sempre tira moito pola casa. Nunca tiven queixa da Federación Galega, no que pedín sempre me axudaron.

Aínda que agora toque ir día a día, por onde pasan os seus retos máis inmediatos a nivel competitivo?

Son os Xogos Olímpicos de Tokio o ano que vén, pero a Federación Española está contando agora con Taimuraz Friev. A última competición que fixemos xuntos quedei por diante del (no XIX Torneo Internacional Gran Premio de España 2019), gañándolle en semifinais ao colombiano que está clasificado para os Xogos Olímpicos (Carlos Arturo Izquierdo). Pero para a Federación Española tampouco serviu moito iso porque segue tirando por Taimuraz. Eu enténdoo, pero considero que non me están dando a axuda que eu creo que merezo. Non todo o mundo pode dicir que lle gañou a alguén que está clasificado para os Xogos, polo menos en España.

A vía para acceder aos Xogos pasa polos Preolímpicos. Sendo así as cousas descarta que vaian contar con vostede para tomar parte neles?

De momento nunca me dixeron nada. Tiveron opcións para levarme noutros pesos, no de 97 kg. Non contaron comigo, baixei a 86 e non me dixeron nada tampouco para ir a ningún Preolímpico, porque o normal é que te avisen. Temos dous tipos loitando en 86 kg, e non vou dicir que lle gañe a Friev, porque fai dous anos que non loitamos, pero creo que estou demostrando que lle gañei a xente importante, estou aquí, loitando, e o mínimo que deberían facer é darme opción de ir polo menos a un Preolímpico. Pero iso xa non depende de min.

Está reclamando unha oportunidade que non chega cando a realidade é que xa demostrou algunha vez que o seu nivel pode estar parello ao de Taimuraz Friev.

El é dunha escola e eu doutra. El ten moita xente para adestrar e de moito nivel, e eu confórmome coa xente que está aquí e ás veces a que vou atopando viaxando por aí. O último ano dediqueime só a adestrar, a coidar a liña e a comer ben, porque collín o ano de paro que tiña. Cando fun ao Gran Premio atopábame moi ben e non quixeron facer tampouco ningunha pelexa con nós os dous, tampouco me deron opción a iso. Non nos quixeron levar a ningún campionato xuntos, non tiven moito apoio por parte da Federación Española e a día de hoxe sigo sen telo. Nivel? Non podo dicir que el sexa moito mellor ca min ou eu igual ca el, porque se non pelexamos non o podemos saber.

Se non é posible estar en Tokio e a pesar de todas as dificultades, afrontaría outro ciclo olímpico ata París?

En principio si, pero nunca se sabe, depende de como vaian as cousas, depende moito da selección. Eles sempre din que van contar comigo, que estou aí, que Friev se vai retirar pronto... pero eu non teño toda a vida para estar agardando, teño que facer a miña vida. Non sei, teño que ver como van xurdindo as cousas e o apoio que teño. Se vai todo ben, en teoría teño pensado facer un ciclo olímpico máis, pero quen sabe.

Moito antes diso, no mes de decembro agardaba o Campionato do Mundo de Belgrado, que finalmente foi cancelado polas restriccións derivadas da pandemia. Iámolo ver na cita de Serbia?

A Federación Española preguntou por min para levarme por se non ía Taimuraz, pero creo que o ían levar. Aínda que non se clasificou, porque están pagando a un ruso para que se clasifique e non está obtendo os resultados que el quere. Os resultados que está facendo el podíaos facer eu tamén.