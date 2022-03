García Eiriz opta a presidir a Federación de Automobilismo

Este xoves tivo lugar a presentación oficial da candidatura de Alfonso García Eiriz e a súa equipa de cara as vindeiras eleccións á presidencia da Federación Galega de Automobilismo (FGA). A posta de largo da súa proposta, chamada Xeración FGA, tivo lugar as 11:30 h. na sala de prensa Ferrecal, en Santiago.

Na presentación da candidatura acompañaron a Alfonso García Eiriz, os pilotos Ruth Ortega Macías e José Antonio Martínez del Río, unha mostra do seu apoio.

García Eiriz quixo facer fincapé na súa idae de facer unha Federación” aberta, de máximo diálogo en tódolos ámbitos, tanto interno cos propios federados (deportistas, clubes, árbitros, xuices...), como no externo (institucións, patrocinadores, outras federacións....), retomando asimesmo o trato cordial e as relacións coa Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) para evitar duplicidades nos calendarios e poder traballar dun xeito conxunto”.

O candidato falou de apostar “pola transparencia total e absoluta da xestión económica, xa que os afiliados deben ser coñecedores dos gastos e ingresos da FGA. Non e concebible a actual xestión na que se descoñece por completo a actuación económica dos cartos de tódolos afiliados”, salientou na súa intervención, engandindo tamén outros obxectivos.

“Queremos facer un reparto proporcional e equitativo dos cartos públicos, creando subvencions para todolos campionatos de tódalas especialidades, con especial atención a aquelas que son as bases do automobilismo (karting, slalom, autocross...) que hoxe en día están ninguneadas e marxinadas”.

Entre outros dos seus dexexos si fose presidente da Galega de Automobilismo, García Eiriz falou tamén das becas.

Aposta polo estudio e reformulación das actuáis becas e copas de promoción.

“A Federación Galega de Automobilismo non pode permitirse que un deportista teña que rexeitar un premio por non poder facerlle fronte os custos que lle acarrearía. Unha beca ou copa de promoción ten ser un pulo para a carreira de un deportista, non un obstáculo. E imprescindible recortar os custes nestas becas e copas dada a súa natureza intrínseca de ser axuda para o comezo de calquera deportista”.

O candidato de Xeración FGA tamén quere “potenciar a inclusión de novos proveedores e marcas”, para dese xeito “facer fincapé nos neumáticos, dado que o monopolio actual implica uns custes ainda máis elevados e non xenera absolutamente ningún beneficio sobre o deportista”.