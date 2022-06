Garuba califica como “frustrante” su curso por la falta de minutos

Madrid. El ala-pívot Usman Garuba, ex del Real Madrid y actualmente en los Rockets de Houston, en la NBA, confía en que el conjunto de Pablo Laso “llegue a la final” de la Liga Endesa.

Garuba prevé, no obstante, unos partidos previos “duros” en la eliminatorias semifinales, porque los cuatro equipos clasificados (Baskonia, Real Madrid, Joventut y Barça) “están jugando a un nivel muy alto”. El jugador de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que participó en la presentación del Campus Social Basket Kellogg’s, también opinó sobre las finales de la NBA, que enfrentan a Golden State Warriors contra los Celtics de Boston. “Muchos vamos a tener ojeras, porque van a ser muy buenos partidos, con mucho nivel en los dos equipos”, indicó Garuba, que se decantó por los Warriors, aunque no descartó en los Celtics puedan dar la sorpresa. Al valorar su primera temporada en la NBA, el ala-pívot lamentó no haber podido demostrar todo su potencial. Garuba confesó que ha sido “frustrante”, porque por la falta de minutos y las lesiones ha tenido “poca continuidad”

“Desde que volví y acabé la temporada, me propuse metas para cumplir este verano y estoy en Houston, donde paso la mayor parte del tiempo libre, para poder entrenar allí en verano”, explicó.

Tras formar parte de la selección absoluta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, le gustaría ser uno de los habituales. “Estoy muy contento de poder dar toda mi disponibilidad a la selección”, declaró. En ese sentido, Garuba fue preguntado por la posible vuelta de Serge Ibaka a la selección , algo que el ala-pívot consideró que es positivo, porque siempre es “bueno” tener jugadores de ese nivel en la selección y cree que ayudará “mucho” siempre que vaya a la selección. efe