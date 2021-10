Gavi, muy feliz: “Intenté siempre ser yo mismo”

La selección española comenzó a preparar la final de la Liga de Naciones, tras sellar anoche el pase al eliminar a Italia en San Siro, con un entrenamiento de recuperación para titulares y de mayor intensidad para suplentes, pendiente de la evolución de Ferran Torres de un fuerte golpe en el pie derecho.

El autor de los dos tantos del triunfo, Ferran Torres, es el foco de atención por el fuerte golpe en el pie derecho que le impidió acabar el partido y ser sustituido nada más empezar la segunda parte de la semifinal. El delantero se sometió a unas pruebas médicas que confirmaron que no sufre rotura en ninguno de los dedos afectados por el golpe y guarda reposo.

Otro gran protagonista del día después fue Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, pues batió todos los récords con su titularidad en San Siro a sus 17 años y 62 días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con la absoluta en la historia de la selección en un día que cumplió imborrable en el que cumplió “un sueño”. “Es un orgullo para mí ser el jugador más joven en la historia, representar a mi país y encima con victoria”, dijo tras un estreno repleto de brillantez. “Es un sueño escuchar el himno, siempre he soñado con llegar a la absoluta. Salir de titular no me lo esperaba pero estaba atento para cualquier cosa. Intenté siempre ser yo mismo y darlo todo por mi país”, añadió el joven centrocampista del Barcelona.

La reivindicación de Gavi llegó ante uno de los que fue ídolos de su infancia, Marco Verratti, al que anuló y que le dejó un recuerdo en el pecho con unas marcas de lances del juego. “Intento recordar y no sé la jugada”, confiesa.

Sus compañeros le ayudaron desde su llegada a la concentración con consejos. “Me dijeron que estuviera tranquilo y lo hiciera como sé”, asegura el joven que ya tiene una nueva camiseta para el recuerdo con el 9 a la espalda. “Esta camiseta la enmarcaré en mi cuarto junto a la que tengo del Barça”, sentenció.

El desparpajo de Gavi en su primer día llamó la atención del mundo del fútbol. Sorprendió a Italia, “es un jugador muy joven con una calidad increíble”, resaltó Roberto Mancini en rueda de prensa; “Me impresionó Gavi, no le conocía. Hizo un gran partido, se ve que tiene un potencial enorme”, afirmó Emerson.