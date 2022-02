Golán Squash Academy: para velar por la cantera gallega

Apenas dos días después de haber alzado en su casa, el Squash Santiago, la copa número 17 de campeón de España, Borja Golán ya está de nuevo en la pista. Pero ahora no se entrena él, sino que entrena, intenta trasladar sus extensos conocimientos sobre la modalidad deportiva que es su vida. Desde el pasado 3 de enero funciona, cómo no en las lujosas pistas del Squash Santiago en Milladoiro, una ambiciosa iniciativa de formación: la Golán Squash Academy. El objetivo: la mejora de los jóvenes talentos de Galicia y de toda España, sin cerrar la puerta en absoluto a que la academia se extienda desde Santiago y Galicia para el mundo.

“Es un proyecto al que siempre daba vueltas, viendo que mi carrera de squash se estaba acabando. Quería dedicarme a algo que me siguiese manteniendo motivado y que me gustase; y una de las cosas era quedarme en casa, en Milladoiro. La idea de la academia vino a mi cabeza: poder ayudar a jugadores a mejorar su nivel. Y ahí estamos”, dice el mejor jugador español de squash de todos los tiempos.

La idea que remarca el campeón es simple: “Darle a los chicos un entorno propio para entrenar”. Porque en la academia, junto a los entrenamientos de squash con el mejor consejero, el propio Borja (o Jesús Souto, técnico a su vez del campeón, o Pablo Rodríguez, otro monitor con amplia experiencia y conocimientos) los jugadores tienen a su disposición “preparador físico, que está con ellos dos veces por semana, un fisioterapeuta, un médico deportivo, masajista, psicólogo deportivo... tienen todo lo que necesita un deportista para seguir mejorando en su rendimiento. Es una estructura bastante profesional”, remarca.

La idea, brillante, tuvo la mejor acogida en ese centro neurálgico del squash español, el club del Milladoiro... la segunda casa de Golán. “Se lo comenté el año pasado al gerente del club, Miguel Fernández. Que en los ratos diarios en los que las pistas están más libres, por la mañana o a primera hora de la tarde, hay un espacio que venía bien; y estaba esa opción de trabajar en esas horas con gente de aquí de Galicia, de toda España y de fuera: la pasada semana estuvieron jugadores de Madrid, la próxima vendrá un australiano para estar un par de meses, más tarde un jugador indio... que venga gente buena de fuera ayudará a que los jugadores gallegos mejoren”, destaca.

Mejorar lo ya brillante, que el squash gallego es una potencia nacional de primer orden. “Tenemos jugadores destacados, chicos y chicas, y hay que darle continuidad, trabajar bien con la cantera para que el squash gallego siga arriba”.

Así, los jóvenes talentos que han entrado en el programa, elegidos por el propio Borja, con edades desde los trece a los 27 años, trabajan “de lunes a viernes conmigo, algunos doblan sesión. Los entrenos suelen ser una hora de preparación física y otra de squash por la mañana, por las tardes pueden venir otra hora... hay jugadores que sólo vienen de tarde, al estar aún en edad escolar. Intentamos que hagan parte física, squash, prevención de lesiones... un entrenamiento completo”. Jugadores como los santiagueses Pascal e Inés Gómez, o Arón Astray; o de Pontevedra, como Víctor Reguera, Icía Riveiro o la ya campeona de España a sus 20 años, Marta Domínguez, se apuntan para crecer en el mejor entorno, el Squash Santiago.

Borja se centra en la academia, sin cerrar aún su carrera como jugador. Insiste en su idea de “competir hasta junio”. Aún debe salir de España: en breve para jugar en Chicago, después el British; también acudirá a USA en julio a un campus internacional, o a Malta por el mismo motivo. “Ahora puedo estar fuera cinco o seis días al mes, y entonces quedan al frente los que ya me ayudan cuando estoy, Jesús y Pablo, que tienen mi máxima confianza. Al final, esto no es una persona sino un proyecto, y para que funcione tiene que haber buenos profesionales involucrados. Lo importante es el día a día, que los jugadores se sientan arropados y mejoren. El nombre Borja Golán es quizá llamativo para empezar, puede ayudar pero perderá calidad muy rápido si no nos esforzamos todos al máximo. Y ayudar al jugador, que se olvide de pedir cita con el médico, el fisio... y se centre sólo en entrenar”, explica el mejor embajador del squash.