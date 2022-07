Gonzalo Rodríguez, en el Campus Obradoiro del Concello de Oroso

Santiago. Los participantes en el II Campus Obradoiro Cabreiroá, que se está celebrando en el Concello de Oroso, han recibido la visita del entrenador ayudante del Monbus Obradoiro, Gonzalo Rodríguez.

En la planificación de la jornada del campus de este martes tocaba seguir con los fundamentos básicos de tiro, por lo que Rodríguez llevó preparadas dos sesiones.

La primera de ellas estaba preparada para los inscritos del campus, que están llevando a cabo la actividad en las pistas del CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés.

La sensibilidad de las manos al agarrar el balón y el manejo de este, en los pases, la dirección hacia la que debe quedar la mano a la hora de realizar un lanzamiento, en qué dirección deben apuntar los pies a la hora de tirar... Y muchos detalles más fueron los que Gonzalo explicó y enseñó a todos ellos a través de ejercicios prácticos, tanto individuales como por parejas.

El mismo objetivo (trabajo en el tiro) tenían los niños de las categorías infantil y cadete que estaban esperando con ganas a Gonzalo en el Complejo Deportivo Juanito Amigo Ferreiro. Allí el entrenador compostelano insistió en la misma teoría, pero adaptó los ejercicios a la edad y nivel de los jugadores.

Después de consejos, correcciones y muchas enseñanzas, Gonzalo ha explicado que “creo que, en los campus, los entrenadores han de darles a los jugadores detalles que puedan seguir mejorando a lo largo del año, no solamente detalles técnicos sino también metodológicos.

En el caso del tiro, me parece importante lograr que los jugadores se queden con dos o tres cosas que les ayuden a mejorar, pero, sobre todo, que puedan entrenar por sí mismos y autocorregirse. Lo aprendido en un campus ha de tener continuidad durante la temporada si no se queda solamente en entretenimiento. Lo que he intentado en estas dos sesiones cortitas es recalcar las dos cosas que considero más importantes y luego he insistido en cómo deben practicarlas”.

La próxima semana, cita en el Concello de Lalín. Los participantes de la cita en Oroso continuarán con sus sesiones de entrenamiento hasta el viernes por la tarde.

La próxima semana será el turno del I Campus Obradoiro que se celebrará en el Concello de Lalín, para que el que todavía quedan plazas disponibles para los interesados en al web del club. REDACCIÓN