Gran estreno de ‘Informe Plus: Iago Aspas, corazón celeste’ en Movistar+

Vigo. La Sede Afundación de Vigo acogió en la noche del martes la presentación de Informe Plus+: Iago Aspas, corazón celeste. La première fue presentada por Carlos Martínez, una de las voces del deporte más reconocidas de Movistar Plus+ y contó con la presencia de Carlos Mouriño, presidente del RC Celta; Luis Fermoso, director de Informe Plus+; y la participación del propio protagonista del reportaje, Iago Aspas.

La primera plantilla del equipo, una gran representación de la cantera, el filial y cuerpo técnico, arroparon al capitán de su equipo en un acto que contó con más de trescientos invitados. “Ha sido un placer. El equipo de Informe Plus+ ha sido parte de mi familia durante los días de grabación”, afirmó Aspas.

‘Informe Plus: Iago Aspas, corazón celeste’, se emite esta noche (22 horas) en #Vamos por Movistar Plus+. #Vamos por M+ está disponible, seas o no de Movistar, en la App de Movistar+ a través de la oferta de Lite. REDAC.