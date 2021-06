Grandes bazas do atletismo autonómico no Campionato de España sub-23

Santiago. Nerja recibe esta fin de semana a disputa da trixésima sexta edición do Campionato de España Sub-23 ao aire libre coa presenza de 21 galegas e 13 galegos dun total de 613 atletas incritos.

Por rexistros acreditados destaca no sector de velocidade a participación da paralímpica e recente campioa de Europa dos 100 e dos 400 m Adi Iglesias, do Lucus Caixa Rural. Tamén acude Víctor Mosteiro do Atletismo Santiago que tomará a saída nos 100 e nos 200 m, proba esta última, onde ten serias opcións de acceder á final.

Nos 400 m haberá triple representación con Jacobo Soler (Rías Baixas), Gabriel Dos Santos (Atletismo Narón) e Kristian Krasnov (Atletismo Sada).

Será interesante tamén a proba dos 800 m pois participan o subcampión de España, Elian Numa (Coruña Comarca) e o recén chegado de Estados Unidos Pedro Osorio (Ría Ferrol) cuns rexistros que os colocan na loita polas medallas. Sobre a mesma distancia Raquel Meaños ten a oitava mellor marca na liña de saída.

A xavelina centrará boa parte da atención con cinco atletas clasificadas para esta final: a subcampioa nacional Ivanna Carolina Román (Ria Ferrol), Andrea González (Gimnástica), Claudia Puig (Gimnástica), Andrea Botella (Atletismo Santiago) e Uxía Sureda (Lucus Caixa Rural).

Para rematar, a marchadora internacional e campioa de España absoluta, a pontevedra Antía Chamosa (Gimnástica), parte como clara favorita nesta proba. ecg