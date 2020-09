Grant Hill, el vuelo triste de Jordan 2

OPINIÓN INVITADA Mike Hansen, base madrileño nacido en 1970 en Torrejón de Ardoz (Madrid), creció bendecido por la afición de su padre al baloncesto. Desde la base militar estadounidense en dicha ciudad, juntos veían los partidos universitarios y de la NBA que el resto soñábamos. Ese chaval luego se hizo jugador, un base anotador que cumplió su anhelo de competir en la NCAA antes de llegar a la ACB (Estudiantes, Fórum, selección española... ). Su estreno en una universidad pequeña como Tennessee Martin, siendo el primer español en llegar a esa liga, hizo que le fichase Louisiana State University, donde compartió vestuario y cancha durante dos años con un futuro All Star como Shaquille O’Neal. Hansen, a quien llegamos gracias a Julio Torres (ex Obradoiro) es hoy el presidente del Club Baloncesto Valladolid, y nos lleva hasta ese ayer para reivindicar al alero Grant Hill: “Si hablamos de su etapa en la Universidad de Duke, creo que es el jugador contra el que yo he jugado que he visto con más poder sobre la cancha a la hora de dominar un partido con elegancia, con talento y con físico”, detalla sobre un Hill que lideró a Duke para ganar dos títulos consecutivos de la NCAA en 1991 y 1992. Y añade: “Creo que Gran Hill estaría entre los cuatro o cinco mejores jugadores de toda la historia de la NBA si le hubieran respetado las lesiones”, concluye este apasionado directivo, fan de los Celtics que siendo adolescente vio in situ a Jordan ganar el oro en Los Angeles en 1984.