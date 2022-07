Groenewegen logra vencer al encontrar otra oportunidad

Dylan Groenewegen se sentó en el asfalto, la cabeza mirando al suelo, las manos sobre su rostro, la mente en otro lugar, lejos, en aquella tarde de agosto de 2020 en la que su nombre era sinónimo de apestado. El sprinter holandés acaba de firmar una maniobra peligrosa en un apretado final en la Vuelta a Polonia que dejó al borde de la muerte a su compatriota Fabio Jakobsen. La impresión tardará en borrarse de la mente de los aficionados, pero Groenewegen busca regresar, poco a poco, a la normalidad.

Duramente sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el ciclista vio como le mostraban la puerta del equipo Jumbo, uno de los más fuertes del pelotón, y encontró acomodo en el mucho más modesto BikeExchange, que le dio una segunda oportunidad. Groenewegen pagó la confianza con un triunfo ayer en el Tour de Francia, el quinto de su carrera, el primero desde aquella fatídica tarde del mes de agosto.

Lo hizo en la tercera etapa, un día después de que Jakobsen se impusiera en otra cerrada llegada y firmó así su retorno a la competición, a la mesa de los elegidos, ahí donde los mejores buscan inscribir su nombre.

“Me alegro de que ayer ganara Fabio. Creo que es un gran corredor y que ha logrado mentalmente regresar después de aquello”, dijo el holandés tras imponerse

en la meta de Sonderborg.

Apenas distanció por unos milímetros en la meta al belga Wout van Aert, que firmó su tercer segundo puesto en lo que va de Tour. Una corta ventaja que significa mucho para Groenewegen.

Tras asimilar la victoria, el corredor se puso de pie y su mirada se cruzó con la de su padre. Ambos se funden en un abrazo cerrado. “Es muy importante para mi tenerle cerca. Normalmente no puedo verle en las carreras, pero me he cruzado con él y ha sido mágico”, señaló.

Groenewegen quiere volver a ser uno de los mejores “sprinters” del mundo, lo que era cuando provocó aquella dura caída en Polonia. El triunfo en Sonderborg le ayudará a recuperar la estela de los mejores, un trono que, entre tanto, parece haber ocupado Jakobsen, bien rodeado por el tren del equipo Queck Step, el mejor del mundo, que ha conseguido más de un cuarto de los sprint en las tres grandes vueltas desde 2019.

UNA VICTORIA ESPECIAL Esta vez se lo robó el holandés que hace unos años estuvo a punto de provocar una de las catástrofes más graves de la historia del ciclismo.

“No sé si esta es mi victoria más importante, pero sí que es muy especial. Cada una en el Tour lo es, aunque tengo un gran recuerdo de la que gané en los Campos Elíseos en 2017, la primera que conseguía en la ronda gala.

Ganó otras dos en 2018 y una más en 2019, antes de que su carrera quedara entre paréntesis, a la espera de despertar del ostracismo.

La oportunidad vino del BikeExchange, un equipo que busca la justicia en el mundo a través del ciclismo y donde el holandés ha encontrado una nueva casa para crecer.