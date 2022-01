Guille: “El Salamanca podría estar más arriba por su gran plantilla”

La SD Compostela retoma la competición el próximo domingo en el Vero Boquete (17.00 horas) recibiendo a un Salamanca CF UDS del que no se fía a pesar de estar situado actualmente en posiciones de descenso a Tercera. Así lo confiesa Guille Torres, que, aunque deberá ver el choque una vez más desde la grada, asegura que el plantel blanquiazul es consciente del potencial del equipo charro.

“Están en una situación que si no es crítica, sí podrían estar más arriba simplemente por la gran plantilla que tienen. Esta es una liga no tan corta como la anterior, pero sigue siéndolo porque somos 18 equipos y ellos están faltos de puntos y van a venir a ganar. No les queda otra”, sentenció el defensa de la SD en la rueda de prensa que protagonizó en la sede de Limpiezas Salgado, patrocinador personal de su camiseta y también de este partido.

Aunque a tenor de la clasificación el Compos sería claro favorito pues se ubica tercero en el Grupo 1 de Segunda RFEF, con 29 puntos, y el Salamanca es decimocuarto con 17, Guille Torres reitera la peligrosidad del choque. “Sabemos a qué rival nos enfrentamos, que el Salamanca va a venir a por todo porque necesita puntuar. Es un equipo que encaja poco, es verdad que tampoco están muy acertados de cara a puerta, pero sabemos que es un gran equipo, un gran club, y vendrá a por los tres puntos”, aduce.

Con todo, la confianza es plena para iniciar el año 2022 y cerrar la primera vuelta con un triunfo. “Es un rival muy físico. Sabe hacer los partidos bastante largos, sabe llevarlos a su terreno, pero jugamos en el Vero Boquete, estamos en casa y creemos que los dominadores del juego vamos a ser nosotros”, argumenta el defensa barcelonés de 22 años.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL. Guille no juega desde la visita al Coruxo del 7 de noviembre por una serie de problemas físicos que él mismo detalla: “Lo que creíamos que era una pequeña sobrecarga, al ver la ecografía se convirtió en una microrrotura y cuando pensábamos que estaba cicatrizada y empezaba con el grupo volví a notar una molestia, desencadenó un problema en el tendón... Y al final lo que creíamos que era una o dos semanas se ha convertido en algo bastante más grave”, asume.

Dos meses después, el catalán cuenta los días para unirse al trabajo con normalidad pues las sensaciones son positivas aunque el duelo llega pronto. “Ya se ve un poco la luz al final del túnel y pienso que de cara a la semana que viene ya podremos entrar con el grupo”, apunta el central, quien promete “hacer todo lo posible” para regresar al once inicial aunque sabe que no será sencillo por el nivel de los defensas y por el tono del grupo en general: “El equipo no ha parado de trabajar y lo veo bastante bien”.