Guillermo Carracedo impulsa el surf gallego a nivel europeo

El santiagués Guillermo Carracedo se proclamó campeón de Europa en el Euro SUP 2022 de Dinamarca en la modalidad de SUP Surf, en la categoría sénior masculina, y situó el surf gallego en la élite europea de este deporte. El joven compostelano competía contra muchos de los grandes nombres internacionales de la modalidad en unas circunstancias en las que las olas no eran de la mayor calidad, sin embargo, consiguió sacar el mayor provecho en cada una de las mangas de la prueba.

La otra representante gallega en el combinado nacional, la viguesa Esperanza Barreras, se quedó a las puertas de la gran final, tras quedar eliminada en la semifinal de la modalidad de Sprint en la categoría sénior femenina. Barreras ya hizo historia en el Campeonato del Mundo de SUP celebrado en El Salvador en el año 2019, tras hacerse con dos oros en dos modalidades distintas, la primera española en hacerlo.

Tras la actuación de los deportistas gallegos en Hivde Sande, el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, destacó el nivel creciente del surf en Galicia gracias “ao pulo que se está a levar a cabo dende a administración”. En este sentido, recordó la importancia de centros como el Núcleo de Adestramento Deportivo (NADE) que la Xunta puso en marcha este año en Nigrán, y que da la posibilidad a las nuevas promesas del surf de nuestra comunidad para formarse en un centro de “excelencia” en materia de tecnificación deportiva. “Estou convencido de que detrás dos nomes de Guillermo Carracedo e de Esperanza Barreras veñen outros que acadarán moitos triunfos no futuro”, destacó Leta Lasa.