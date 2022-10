Guillermo Carracedo revalida su título nacional de SUP Olas

El surfista amesán Guillermo Carracedo se proclamó el pasado sábado campeón de España del SUP Olas 2022, revalidando así el título que ya había conseguido en la pasada edición del torneo.

El deportista acaba de hacerse con la vitoria en el campeonato de Europa de Paddle Surf, celebrado el pasado agosto en Dinamarca.

Carracedo, natural de la parroquia amiense de Bugallido y con hondas raíces en el municipio de Santa Comba, y conocido nacional e internacionalmente, volvió a alzarse con la medalla de oro en la prueba, que se celebró en la playa de San Lorenzo, en Gijón, en una sufrida final en la que se impuso a Oihan Aizpuru, Juan de los Reyes y Alfonso Muñiz, surfistas que también cuentan con un destacado palmarés.

Esta es ya la quinta ocasión en la que el deportista logra convertirse en campeón nacional y este título se suma a su larga lista de éxitos, ya que fue subcampeón del mundo con la selección española en el año 2019, colándose en el top 5 mundial, y afrontó retos como surfear en la playa de Gulpiyuri, en Asturias, considerada como la más pequeña del mundo. Además, cuenta con trece copas de Galicia.

El deportista se mostró muy satisfecho y contó que “venía del campeonato de Europa muy motivado, pero los rivales cada año son más fuertes y me lo ponen más difícil. Aunque sea mi quinto campeonato de España, no lo tuve fácil en ningún de ellos. Gané el primero en 2014, y durante cinco años no volví a ganar ninguno”.

Ahora Carracedo se centra en su próximo reto, el mundial ISA World Championship, que tendrá lugar entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre en San Juan (Puerto Rico).