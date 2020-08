Hamilton acecha al ‘Káiser’ con otra gran victoria

··· El español Carlos Sainz (McLaren), que no pudo tomar la salida en el Gran Premio de Bélgica, declaró en Spa-Francorchamps que “no poder empezar la carrera”, por tercera vez en uno de sus circuitos favoritos, es algo realmente “frustrante”. “Os podéis imaginar lo poco contento y lo frustrado que estoy”, explicó Sainz, undécimo en el Mundial con 23 puntos. “En la segunda vuelta a parrilla empezaba a oler algo fatal en el coche; he mirado por el retrovisor y vi que el escape echaba mucho humo. Luego empezó a sonar como si el escape estuviese roto; y efectivamente, lo estaba. Pero creemos que el problema lo ha generado un problema en el motor”, explicó a ‘Movistar’. “Así que os podéis imaginar que en uno de mis circuitos favoritos por no decir que mi favorito, el no poder empezar la carrera es algo muy frustrante”, añadió. “Llevamos un temporada que no nos deja mostrar nuestro ritmo. Al menos el sábado me desquité con una buen calificación”, declaró Sainz.