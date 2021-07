Hamilton resurge ante sus hinchas en un triunfo polémico

··· El británico Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, el de Max Verstappen, declaró en Silverstone que la sanción a Hamilton por el accidente del neerlandés “fue insignificante, porque”, en su opinión, “fue una maniobra desesperada” del inglés. El padre de Verstappen, Jon, calificó la penalización de “ridícula”. “Podrían haberlo descalificado (a Hamilton). Max le dejó espacio y estaba detrás de él, no puedes adelantar entonces por dentro”, declaró a ‘De Telegraaf’.

··· “Max fue muy agresivo y yo iba a su lado. Él no me dio espacio. Tanto si estoy de acuerdo o no con mi sanción, sigo estando aquí”, declaró Lewis Hamilton tras un triunfo “sobrecogedor” según él.