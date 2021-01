“Hasta que no te pasa a ti no ves la realidad del virus”

El Monbus Obradoiro recupera paso a paso la normalidad. Casi un mes después de que surgiese un brote de coronavirus que afectó a doce integrantes del grupo, trabaja con el horizonte puesto en su regreso a la Liga Endesa, el sábado frente al Bilbao en Sar (18.00 horas). Su jugador más veterano, Albert Oliver (Terrassa, 1978), relata cómo se ha vivido la situación y en qué condiciones afronta la vuelta a la competición. Y advierte: el virus puede afectar “a todo el mundo”.

Ante todo, ¿cómo está usted y cómo está su familia?

Bien, yo pasé el COVID y además la familia estuvo aquí. El primer día y medio estuvieron conmigo y cuando nos enteramos de mi positivo me aislé en mi habitación, pero mi mujer las dos primeras noches durmió conmigo, después se pasó a la habitación del niño y los dos lo tuvieron. La niña, que estaba en otra habitación, no. Por suerte lo hemos pasado bastante bien, solo un par de días de fiebre y sudando al dormir, algo de tos, mocos y sobre todo dolor de lumbares y espalda durante una semana. El niño fue totalmente asintomático y mi mujer tuvo fiebre un par de días alternos y algún síntoma más pero bastante leve, por suerte. Dentro de la situación, no nos quejamos.

¿Cuál fue el momento más difícil? ¿La incertidumbre al conocer el primer positivo dentro del grupo, saber que uno está contagiado, ver que el proceso se alarga mucho...?

Le tienes respeto por todo lo que ves, lo que oyes, las noticias. Sale el primer positivo, nos encerramos en casa, todos en cuarentena y después van saliendo más. Yo soy de los primeros al hacer la PCR porque hay otros que hasta cuatro o cinco días más tarde no dan positivo. Fue un poco extraño porque tenía aquí a la familia, que había venido de Las Palmas para pasar el fin de año y al principio estábamos separados, no los podía ver. Eso fue lo más duro, pero al final iban a estar menos días y se quedaron más aunque mi hija se fue un poco antes por el colegio. Como éramos positivos comíamos juntos, así que al menos pude estar unos días más con ellos.

Ustedes son uno de los colectivos más controlados. Pasan un test cada semana, hay un protocolo estricto, casi viven aislados... ¿Le dio muchas vueltas a cómo pudo entrar el virus en el grupo?

No, entendemos que sería en el avión de ida a Murcia. No sé cómo lo pillamos pero seguro que nos contagiamos todos o la mayoría en el autocar y supongo que también contagiamos al Murcia. No le damos muchas vueltas, había que pasarlo lo mejor posible, recuperarse cuanto antes y, en mi caso, por suerte he tenido pocos días de fiebre y malestar y pude hacer algo de ejercicio en casa, hablaba con el preparador físico y me ayudaba mentalmente a desconectar de estar encerrado.

Desde el comienzo han demostrado ser un equipo unido, pero, ¿una situación como esta estrecha todavía más los lazos?

Sobre todo en la vuelta el vernos todos otra vez en el pabellón. Fue una alegría. Fui de los primeros en volver a entrenar individualmente y ya solo ver a los que estaban allí me ponía muy contento. Después cuando llegaron todos los jugadores y pudimos entrenar juntos, abrazando a todo el mundo, la alegría de ver que todos estábamos bien y volver a nuestra rutina, al día a día. Parece que no pero cuando pierdes esa rutina la echas de menos. A ver cómo vamos a pasar esta semana para llegar lo mejor posible al sábado.

¿Usted cómo se va encontrando físicamente?

Pues he estado veinte días en casa, que aunque hagas bici y fuerza no tiene nada que ver. Poco a poco, el primer día cuando dabas un par de carreras te faltaba el aire y cada día algo mejor pero aún no estamos al nivel del partido de Murcia. Estamos convencidos de que iremos cogiendo la forma todos y llegaremos lo mejor posible al siguiente partido.

¿Se puede llegar al sábado en condiciones de competir ante el Bilbao?

Seguramente no estaremos en las mismas condiciones de antes pero creo que podemos llegar en condiciones óptimas para competir. Somos doce jugadores y podemos rotar mucho, si te cansas se pide el cambio y sale otro compañero. No sé cómo llegaremos porque aún quedan unos días pero contamos con hacerlo lo mejor posible. No sé si al cien por cien, al noventa o al ochenta, pero seguro que podemos competir contra Bilbao.

Supongo que no será lo mismo la recuperación de la inactividad para un jugador de 42 años, como usted, que para uno de 22 o 23. ¿Le preocupa ese proceso?

Seguramente en los últimos partidos estaba mejor físicamente y sí que miro mucho mi recuperación, la alimentación y el descanso, y ahora estoy haciendo lo mismo. No sé cómo llegaré pero no me preocupa mucho. Es un tiempo parado y sí me puede costar un poco más después de cada entreno si no me cuido pero pienso que mi nivel físico irá más o menos a la par con el de los compañeros. También pensando que el COVID afecta a cada uno de una manera. Tengo confianza en estar lo mejor posible para el sábado.

Ustedes son un grupo de deportistas, jóvenes y muy controlados, y aún así algunos lo han pasado mal. ¿Qué le diría a los que son más escépticos o creen que esta es una enfermedad de personas mayores?

Hasta que no te pasa a ti no ves la realidad que hay. Esto puede afectar a todo el mundo, de todas las edades, y cualquiera lo puede pasar mejor o peor. También creo que si tienes una vida saludable, comes bien, te cuidas y estás bien, tienes más números de llevarlo mejor que si no te cuidas y tienes otros problemas. Tiene que ser algo importante para que la gente empiece a cuidarse por todo, no solo por el virus. Es importante tener una vida saludable, al final vamos a morir todos pero hay que intentar vivir lo mejor posible los días que tengamos.

¿Preocupan las secuelas? Este domingo se conocía el caso de Gal Mekel, base del Unicaja que estará fuera durante tres meses a causa de un tromboembolismo pulmonar derivado de la COVID. ¿Lo han hablado dentro del vestuario?

No hemos hablado mucho, más que nada nos preguntamos cómo estamos cada uno después del entreno, durante... Hay compañeros que se cansan antes, otros después e intentamos estar atentos para rotar más. Algunos lo han pasado peor, han perdido más kilos y cada uno tenemos nuestra realidad, hasta quienes no lo han pasado y están bien. Nos intentamos ayudar. Poco a poco iremos cogiendo el ritmo.

¿Y habla con compañeros de otros equipos que se han visto en esta situación?

Hablo con alguno, sobre todo con dos compañeros que lo han pasado y me explicaron su día a día, y fue más o menos como nos ocurrió a nosotros. Ellos también fueron positivos, tuvieron que aislarse, los primeros días con fiebre, pero los dos están jugando muy bien ahora y esperemos que con nosotros sea igual.

Con 42 años sigue viviendo cosas en el baloncesto que ni se le pasaban por la cabeza.

Ni a mí ni a nadie, si nos dicen hace un año que vamos a estar encerrados por un virus, que no celebraríamos la Navidad y que no vendría gente al pabellón, pues diría que estaba loco. Nos ha tocado esta realidad y la cuestión ahora mismo es adaptarse a lo que está saliendo porque no sabes lo que va a pasar mañana. Intentar volver lo mejor posible, entrenar, descansar y prepararnos más que para el siguiente partido, para el siguiente entreno.

Parar así durante un mes sin entrenar, dentro de la competición, no le había pasado nunca, ¿no?

En los últimos años coinciden la Copa del Rey y las ventanas y no compites, pero sí puedes entrenar. Lo de ahora no es la mejor forma pero es lo que hay. Le ha pasado al Andorra, al Burgos, ahora también al Estudiantes... Hemos visto lo que ha pasado en otros equipos y a ver cómo nos afecta.

Antes del brote el equipo estaba en una mala dinámica de resultados. ¿Este parón también les puede servir para resetear la cabeza, para olvidar esa mala racha?

Bueno, sí estábamos en una mala dinámica de resultados pero estábamos jugando mejor. Los últimos tres partidos en casa contra Barça, Penya y Zaragoza pudimos ganar los tres pero ganamos uno... Estábamos compitiendo muy bien. Veremos cómo nos va, nos tenemos que adaptar, es lo que hay. Intentaremos competir mejor aún.

El sábado juegan contra el Bilbao, un rival directo. No hay margen para ir rodándose, es un partido importante que hay que ganar.

Contra el Madrid hubiese sido igual, sea quien sea el rival salimos a ganar. Nos toca Bilbao, sabemos que es un rival que está por debajo de nosotros y que lleva unas semanas sin ganar, les está costando, pero allí perdimos sin hacer nuestro mejor encuentro. Esperemos hacerlo bien y llegar al final con opciones de victoria.