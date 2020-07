“He ayudado a ganar en algunos momentos y me quedo con eso”

Su continuidad se antojaba complicada y ayer se confirmó. Al mediodía el Monbus Obradoiro anunció que David Navarro no formará parte del proyecto 2020/21, poniendo fin a una etapa de tres años en Sar. “Gracias por hacer tuyos los valores de este club y ser un ejemplo para todos, tanto dentro como fuera de la pista”, publicó el club en sus redes sociales.

El base-escolta de Esparreguera deja el Obra, pero continuará jugando con 37 años. Aunque no se hizo oficial hasta ayer, hace tiempo que él intuía este final. Llegó en 2017 con un contrato de dos años, el pasado verano renovó con un 1+1 y hace días el club le comunicó que no ejecutaría esa prórroga automática. En principio, desde el Obra no se descartaba una nueva negociación a la baja dependiendo de cómo marchase la confección del plantel, pero Navarro entendió que su etapa como obradoirista había concluido.

“Me voy con una buena sensación. La mayoría han sido buenos momentos, también los ha habido malos, pero yo siempre me quedo con lo bueno, con todas las experiencias positivas, con toda la gente que me ha ayudado a ser mejor persona y a seguir creciendo. También en lo deportivo. Contento por haber cumplido el objetivo estos tres años. He intentado ser yo ayudando al equipo”, confiesa el exterior catalán.

Navarro llegó desde el Andorra con un rol difícil: partir desde el último puesto de la rotación exterior y estar preparado para jugar de 1 o de 2, para crear o para ejecutar, para esperar su oportunidad. Admite que lidiar con esa situación durante tres años no ha resultado fácil aunque Moncho Fernández siempre le dejó claro su papel. “Me habría gustado ser un poco más importante, poder mostrar mi juego con más regularidad, en más partidos, pero siempre me quedo con lo positivo. He tenido momentos muy buenos donde he ayudado a ganar y con eso me voy a quedar”, resume.

PAPEL COMPLICADO. Dice adiós al Obra un jugador multiusos, que siempre ha estado donde y cuando se requerían sus servicios. En tres cursos disputó 82 partidos de Liga Endesa, con 295 puntos, 138 rebotes y 164 asistencias en 1153 minutos (3,6 tantos y 2 pases de canasta de media), además del choque de la Supercopa 2018/19 con 7 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias (17 de valoración) frente al Real Madrid en el Fontes do Sar.

Promedió 1,7 puntos, 0,9 rebotes y 1,7 asistencias (valoración de 2,7) en 17 encuentros (10 minutos de media) de una temporada 2019/20 especialmente complicada. “Quizás este último año es de lo que más orgulloso me siento, porque ha sido una situación muy difícil. Saber muchas veces que no iba a jugar el fin de semana, o que era lo más probable, el día a día casi siempre empezando desde fuera y dando rotación... Después hay lesiones, tienes que entrar y rendir, y creo que he cumplido, y fichan a otro jugador y tienes que volver atrás, a no jugar... Entiendo que es el rol para el que me ficharon, sabía lo que había y también valoré mucho quedarme en Santiago por mi familia. Estoy muy orgulloso por ver cómo he sido capaz de llevarlo, sobre todo mentalmente”, subraya.

Del paso de David por el Obra surgen inmediatamente varias instantáneas, sobre todo la canasta ganadora en Murcia del curso 2017/18, pero él prefiere sus actuaciones decisivas en las victorias de la campaña 2018/19 en Gran Canaria y en Valencia. “Todo el mundo se acuerda de la canasta de Murcia. Va a ser especial en mi carrera por ganar un partido así, con un mate. Pero mis mejores recuerdos son el partido de Gran Canaria y el de Valencia. Allí se mostró cómo soy, lo que soy capaz de hacer, y me ayudan a llevarme un buen recuerdo”, explica.

Navarro reconoce que se ha sentido “muy querido por el cuerpo técnico, los jugadores, la afición...” pero son los seguidores los primeros a los que quiere dar gracias por el apoyo que aún ayer le mostraron en su despedida: “Siempre han estado a mi lado, siempre he sentido las muestras de cariño. No hay ninguna queja, todo positivo, y eso es algo que me llevo”.