“He crecido bastante, me encuentro con confianza”

Les ha tocado en suerte ejercer de anfitriones en la fase final de la Liga Endesa, aunque en una situación excepcional que obliga a jugar a puerta cerrada. En estas circunstancias, ¿cuál puede ser la ventaja de competir en casa?

La ventaja sería que estamos en casa, conocemos las instalaciones, la pista... La desventaja es que estamos acostumbrados a jugar en esa pista llena y con la afición apoyándonos. Lo que está claro es que jugar a puerta cerrada es algo extraño para todos. Hay que adaptarse, hay que estar preparado mentalmente y concentrados en la tarea.

Después de todo el parón, las semanas de confinamiento, la crisis sanitaria por el coronavirus... ¿es fácil encarar la competición con concentración, centrarse al cien por cien en el baloncesto?

Hasta ahora ha sido un poco difícil. Estábamos siempre hablando del protocolo, de las mascarillas, de si se iba a jugar, de si no, de cómo se iba a jugar, de si íbamos a ir una semana antes... Todas estas cosas que al final no estábamos hablando de lo importante. Ahora que ha empezado la competición todos estamos con ganas para empezar a hablar de baloncesto, centrarnos del todo en el juego y olvidarnos un poquito ya del coronavirus, que creo que estamos todos un poco cansados de él y tenemos ganas de que vuelva la normalidad y se vuelva a hablar de lo importante, que en nuestro caso es el deporte, el baloncesto, y la competición.

Una competición que, por cierto, ya está en marcha. Después de solventar con victoria los choques ante Andorra y Zaragoza, y a las puertas de enfrentarse al Real Madrid, ¿sitúa al Valencia entre los candidatos al título?

Es muy difícil hacer ahora una previsión. Con esta situación excepcional del confinamiento, que no había pasado nunca, es complicado hacer predicciones. Creo que la competición y cómo sigamos en estos primeros partidos marcará un poquito por dónde van los tiros.

Como bien apunta, ya llevaban unas semanas entrenándose, pero sin haber podido entrar en competición hasta ahora, al no poder disputar ningún tipo de partidos amistosos. ¿Cómo les llega esta fase final desde el punto de vista físico?

Yo, personalmente, y también mis compañeros, nos encontramos bien. Estábamos haciendo buenos entrenamientos pero la competición es algo diferente. Este formato, con partidos cada dos días, con un día de descanso por el medio, es muy exigente. Ahora se verá cómo están los cuerpos.

Para esta parte del campeonato se cae Guillem Vives pero sí están Van Rossom y Quino Colom como bases puros. Esta vez, en principio, no lo veremos en la dirección, pero ¿cómo se encontró en esa posición antes del parón?

Bien. Durante todos estos años en Valencia ya me había tocado coger la posición de base en algunos momentos. Recuerdo el primer año en Euroliga, sobre todo, y este último, cuando ha habido lesiones. Me encuentro bien, al final me adapto. Quizás los primeros partidos, que vienes de jugar al 3, que es otra posición muy, muy diferente, te cuesta, pero a medida que pasan los partidos voy cogiendo confianza, voy cogiendo la manera de jugar de 1, que es muy distinta. Creo que tengo que estar preparado, pero no solo yo, sino también otros compañeros, para ayudar. Aunque tengamos nuestros dos bases, probablemente vayamos a tener que ayudar durante el torneo, porque físicamente va a ser muy duro para ellos también, con tantos partidos. Tenemos que estar preparados para ayudar si hace falta.

En el momento de gestionar esta entrevista, nos encontrábamos con que era usted el jugador de su equipo con más peticiones por parte de los medios de comunicación, lo cual no deja de ser sintomático de la temporada que se está marcando en Valencia.

Estoy contento con la temporada. He crecido bastante, me encuentro con confianza, en un buen momento. Este parón tan largo ha alterado mucho todo para todos, pero estoy con ganas de terminar bien el año, de ver si somos capaces de dar la sorpresa, competir hasta el final. En eso es en lo que estoy centrado ahora mismo.

A lo largo del año su nombre ha sido relacionado con grandes equipos. Aparte de la fase final de la competición, ¿hay tiempo para pensar en el futuro?

Yo creo que ahora es momento de centrar la cabeza completamente en el baloncesto. De todo lo otro ya hablaremos cuando se termine, en verano.

No a este verano, sino al de 2021 han sido aplazados los Juegos Olímpicos. Usted ya ha participado en alguna ventana con la selección española. ¿Alberga esperanzas de estar en Tokio?

Sí, me gustaría, me encantaría, por supuesto. Es un reto muy importante, pero aún queda muchísimo. Primero aún queda acabar esta temporada y después, otra temporada por delante. Por supuesto, es un sueño y me encantaría, pero hay mucho camino por recorrer para eso.

Un sueño también sería coincidir en Japón con su hermana, Tamara, que opta a un puesto en la selección femenina, ya clasificada.

Por supuesto, sería increíble, la verdad. Pero tanto para ella como para mí hay una temporada por medio. Ojalá se dé, sería un sueño, pero veremos qué pasa.