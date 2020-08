“Hemos ganado versatilidad, ahora el Obra es capaz de hacer más cosas”

Habrá quien eche de menos a Kostas y a Magee, como los hay que aún sienten morriña por el adiós de Corbacho o quienes sigan creyendo que contar con Matt Thomas fue un sueño ... que se pudo hacer realidad. Los más puristas creen que se ha perdido peligro al triple, que apostar como tercer base por un recién llegado de la EBA es una osadía, quien esté ansioso por conocer a Kassius, un jugador que debe su nombre a al mítico boxeador, o quien vea ya en Ozmirak a ese base que no obligue a Pozas a multiplicarse y a salir siempre al rescate cuando su compañero en la dirección marea el rumbo.

Qué será capaz de aportar la nueva línea exterior del Monbus Obradoiro 2020/21 es una incógnita, sujeta a infinitas variables y más en tiempo de pandemia, de brotes, de miedos y confinamientos, pero el discurso de quien tiene en sus manos acabar el puzzle, una vez elegidas las piezas, rezuma optimismo y coherencia. “Hemos cubierto bien las necesidades que percibíamos que teníamos, pero para fichar nosotros tenemos que unir dos variables fundamentales: lo que nos gustaría, el perfil de jugador que desearíamos tener desde el punto de vista técnico porque desde el personal está clarísimo, y el mercado, que es el que luego nos dice si podemos acceder o no”, repite cual letanía Gonzalo Rodríguez.

El entrenador ayudante del cuadro compostelano tiene perfectamente delineada en su mente las cualidades y debilidades de los recién llegados al perímetro santiagués, donde no habrá tantas caras nuevas como en el juego interior -tan solo dos-, y cómo armar el conjunto para obtener los resultados ansiados.

Bases. La llegada de Kartal Ozmizrak ha creado mucha expectación entre los que más saben de baloncesto. Por caché, bagaje y juego semeja un director de juego made in Obradoiro, y Gonzalo Rodríguez apunta que ya era un jugador “que veníamos viendo desde hace un tiempo y ahora se nos presentó la oportunidad de ficharlo”.

“Reúne las características que buscábamos para el puesto. Con Kartal tenemos una buena capacidad de jugar el pick and roll y él lo domina en sus dos vertientes, en la creativa y en la finalizadora, puede leer muchos tipos de defensa distintos y es un jugador que tiene algo que en el puesto de base queremos y es personalidad, carácter”, analiza el entrenador encargado de trabajar con los jugadores de la línea exterior del Monbus desde hace ya diez temporadas. “Pese a ser joven acumula mucha experiencia porque debutó muy pronto en 1.ª División en su país”, redunda.

El turco tendrá como compañero en el puesto a Pepe Pozas, toda una institución ya en el club y en el obradoirismo. “Con Pepe ya sabemos lo que tenemos. La personalidad, la veteranía, la dirección, poner el equipo pon encima de todo ya al margen de sus características técnicas”, aplaude Gonzalo Rodríguez.

ESCOLTAS. Laurynas Beliauskas no es un recién llegado, pero con apenas tres partidos con la camiseta del Obra en una situación tan complicada como la que le tocó vivir con la lesión de Calloway, se le puede etiquetar sin pudor como otra novedad para este curso. “El año pasado llegó y pasó esta etapa que tienen que pasar los jugadores que nunca han jugado en la Liga Endesa, que es la de aterrizar y no darse cuenta del nivel que hay, no es un tema de que las menosprecien, pero una cosa es verlo desde fuera y otro estar dentro y comprobar el nivel de dificultad física, técnica y táctica de la propia ACB”, entiende el técnico santiagués.

“Él demostró una capacidad buenísima de adaptación, se aprendió muchas cosas muy rápidamente, porque además le pedimos un rol que no era realmente el suyo porque él es un escolta que puede jugar de base, no un base que juega de escolta que es muy diferente”, matiza sobre el lituano. “Creo que estará un poco más cómodo este año haciendo las cosas del equipo desde un puesto que le es más natural, que va más con sus características. Su cualidad principal es la anotación y es ahí donde llamará la atención del público”, insiste Gonzalo Rodríguez.

Kassius Robertson es, como puede se el caso de Steven Enoch en el juego interior, el fichaje fuera de guión del Obra. “Con él tenemos algo que sí llevábamos tiempo buscando que es un jugador que pueda generar situaciones de 1c1. Es un gran jugador ahí, es capaz de anotar esos tiros de fuera de la táctica, es capaz de generar una ventaja por su capacidad de dribling, domina muy bien el balón y eso requiere que el equipo no tenga que construir tanta ventaja para un hombre sino que el propio jugador sea capaz de lograrlo como continuación del set o porque lo generar por sí mismo”, analiza el técnico.

“Puede tirar, atacar el aro, tiene muy buenas piernas, en ese sentido es explosivo, poderoso físicamente y esa capacidad le hace defender, aparte de que el quiere. Puede anotar de muchas maneras”, añade.

Insiste además Gonzalo Rodríguez en su hambre por hacerse un hueco en la Liga Endesa: “Es un jugador acostumbrado a hacer mucho trabajo individual porque tiene un compromiso importante con el desarrollo de su carrera deportiva. En eso aquí le vamos a mejorar. Su proyección es ascendente” .

¿Se trata de un alma libre? “No. Es capaz de jugar dentro de la táctica totalmente. Cuando hablamos de jugadores buenos en el 1c1 hablamos de jugadores anárquicos, pero él no es eso. Creo que para que un jugador destaque en el 1c1 necesita que haya una buena distribución espacial, al margen de que el tiene capacidad de 1c1 pero su juego no es solo eso, su juego es anotar, tirar, es correr el campo, es generar ventajas para otros... es un jugador que puede hacer muchas cosas”, explica su nuevo entrenador.

Aleros. Obligados a renovarse cada verano, la continuidad de Álvaro Muñoz y de Chris Czerapowicz, dos jugados que han aportado solidez, polivalencia y cohesión a la pizarra de Moncho Fernández, es sin duda uno de los mejores avales de este proyecto

“Son dos guerreros, dos jugadores que llevan el copyright Obradoiro, dan todo lo que es trabajo diario, compromiso y son capaces de hacer muchas cosas en la pista. Son jugadores muy versátiles, capaces de tirar, penetrar, defender, jugar en el poste, ayudar en el rebote, y los dos han estado trabajando mucho en verano”, aplaude el técnico.

“Chris ha mejorado mucho su fuerza, ha estado ejercitándose en el gimnasio muchísimo, y Álvaro ha trabajado muy duro por recuperarse de las molestias en el tobillo. Llevará otro plan, todavía está en proceso de recuperación, pero es muy significativo que acaba de ser padre y sacrificó todo su verano por venir a Santiago, operarse aquí, recuperarse aquí... tienen un compromiso altísimo, aparte de las cosas que nos dan los dos en la pista”, reitera.

¿Y toca pelearse por Mike Daum con Víctor Pérez, a ver quién se lo lleva más a su terreno, si como 3 o como 4? “No, no (se ríe). Es un jugador que va alternar los dos puestos y lo hará en función de las decisiones del equipo”.

¿Y el triple? La gran incógnita este curso es si el Obra ha perdido triple sin Kostas ni Magee, cuesta encontrar en la plantilla un jugador de ese perfil. “Evidentemente son dos jugadores muy especialistas. Este año a priori no hay tantos pero sí hay muchos jugadores que pueden meter de 3 puntos porque Laurynas, jugando de escolta, va a tener más oportunidades de tirar que jugando de base, Kassius tiene unos porcentajes altísimos, Mike exactamente igual...”, analiz a el técnico. “¿Que tenemos quizás menos especialistas en salir de bloqueo y tirar? Sin duda. ¿Menos capacidad de triple? No lo creo. Quizás encontremos esos triples por otro camino pero los triples los vamos a encontrar igual. Este año creo que hemos ganado versatilidad, que el juego un poco más de amenaza diferente por parte de los escoltas. Creo que ahora el equipo es capaz de hacer más cosas”, sentencia.