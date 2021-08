Hermanos y grandes promesas del bádminton de primer nivel

En el ADN de los hermanos Rodrigo y Sara Sanjurjo Rivas se detectan grandes dosis de genes atléticos. No es de extrañar, en su casa se respira deporte por las cuatro esquinas. A sus 16 y 10 años, respectivamente, estos jóvenes jugadores de bádminton, que defienden la camiseta del Club de A Estrada, despuntan ya a nivel nacional e internacional; y apuntan muy alto. En una visita a la Redacción de EL CORREO, relatan sus éxitos deportivos, los objetivos y, sobre todo, sus sueños.

A finales del mes de junio, el impresionante pabellón de la Ballena en Santander proclamaba a Rodrigo campeón de España por séptima vez, quinta en estas instalaciones, que se han convertido en talismán del deportista. Junto a su compañero y amigo Javier Álava, del Club Athlos Ourense, consiguió el oro en dobles sub-19, ganando a rivales de hasta tres años más que él. Consiguió sellar así su clasificación para el Mundial que se disputará en China a finales de año. Además, estos buenos resultados le abren las puertas de ser clasificado DGAN por la Xunta, es decir, deportista gallego de alto nivel, condición que ayudará al joven a seguir creciendo y lograr su gran sueño: participar en unas Olimpiadas.

“Empecé en el atletismo, desde bien pequeño iba a carreras populares; y luego me fui ligando a la pista, haciendo velocidad y lanzamiento de peso. Se me daba bien, incluso fui campeón gallego de peso dos veces, después campeón gallego de 60 metros en tres ocasiones... Pero después como vi que el bádminton tenía más salida a nivel nacional e internacional, cambié de disciplina”, explica Rodrigo, a la vez que detalla que con la raqueta ya ha conseguido siete medallas de oro y cinco bronces, entre otras muchas victorias. Con su éxito en pleno ascenso, el joven de profundas raíces padronesas se integró hace dos cursos en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en Pontevedra, que le permite compaginar sus estudios con los entrenamientos.

Rodrigo, que quiere estudiar la carrera militar en la Escuela Naval de Marín, destaca “la gran calidad de los entrenamientos de los becados en el CGTD, con una estructura con varios entrenadores, preparador físico, psicólogo y cuerpo médico; todo ello combinado con la dirección, profesores y preceptores del CGTD, que actúan como padres y madres, haciendo nuestras vidas más sencillas”. Tiene claro que esta experiencia marcará su vida, tanto a nivel deportivo, como también personal.

“Hay que ser muy disciplinado. Levantarse todos los días a las siete de la mañana para empezar las clases a las ocho. Es duro. Aunque también es cierto que te ayudan: no te mandan tantos deberes y saben en qué dinámica estamos”, explica, al tiempo que subraya que este centro ha sido indispensable para conseguir que el bádminton gallego “se sitúe en lo alto”.

En cuanto a sus incursiones por el mundo —en septiembre competirá en el Europeo sub-17 en Eslovenia, en octubre en el Mundial sub-19 en China; y con la esperanza de participar en el Mundial sub-19 en Hawái (EE UU)—, comenta que es “una experiencia increíble, un regalo... bueno, un regalo, no, que me lo he ganado; pero es una vivencia impresionante que me sirve además para aprender mucho”.

El sueño de Sara, la pequeña de la familia, es seguir los pasos de su hermano. Debutó en un campeonato de España, en la categoría sub-11, en el mismo lugar donde Rodrigo conquistó sus dos primeros títulos en la misma categoría en 2016. Junto con su compañero David Domínguez, Sara consiguió en Santander una plata “con sabor a oro”, una medalla que motiva a la deportista para seguir entrenando con más intensidad e ilusión. Al preguntarle cómo se siente cuando empuña la raqueta en la pista, la pequeña confiesa su alegría, “porque me gusta lo que hago y quiero mejorar”. De hecho, lo tiene muy claro: “Mi referencia es Carolina Marín, es muy buena y yo quiero ser como ella, porque es la mejor jugadora de bádminton”.

Los dos deportistas se han formado en el seno del CB A Estrada, bajo la dirección de su padre, Rodrigo Sanjurjo Pose. En este contexto, no pueden dejar de manifestar su agradecimiento al club y al concello, ya que gracias a su apoyo pueden seguir los pasos de otros deportistas estradenses que fueron y son referentes nacionales e internacionales en este deporte, que en A Estrada, es el rey. Por último quieren agradecer el compromiso de las Federaciones Gallega y Española, así como de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta por su apuesta por el bádminton y por las jóvenes promesas. Como ellos, sin duda.