Hernán Pérez afirma que el VAR interviene de una forma que “nadie entiende”

Lugo. El Lugo expresó esta semana su malestar por las decisiones arbitrales en su contra, especialmente por las manos, y su entrenador, Hernán Pérez, criticó que en las reuniones con los colegiados lo que les explican a los equipos no se ve reflejado en el campo y, además, el videoarbitraje está “interviniendo” en situaciones que “nadie entiende”. “Las reuniones con los árbitros se hacen, pero nos cuentan una cosa y luego, cuando sales al campo, es otra totalmente distinta y no la entendemos”, indicó en una rueda de prensa. El entrenador asturiano consideró que lo que se había dicho es que el VAR iba a intervenir en errores flagrantes y, en la realidad, “está interviniendo en cosas que nadie entiende”. “Y de repente -abundó-, pasa la misma cosa y no interviene y nadie entiende nada”, añadió el preparador rojiblanco. “Espero que no nos vuelva a pasar nada en contra, porque después el que no duerme soy yo y el que lleva dos días enfadado soy yo. Creo que tenemos cuatro puntos menos de lo que merece el equipo por lo que ha pasado en el campo. Eso es jugar con dos partidos de ventaja sobre los que nos persiguen, es la diferencia de jugar con tranquilidad, trabajar con ilusión y dormir mejor”, explicó. Añadió que son cuestiones que dan “muchísima rabia y muchísimo coraje”, pero que no les van a “amedrentar”. EFE