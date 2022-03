Hito de Miguel Ángel Ramírez, debuta con 75.000 personas en el Bank of America

El español Miguel Ángel Ramírez vivirá este sábado un día histórico, al debutar como local al frente del Charlotte FC ante 75.000 espectadores, todo un récord para él y la MLS. A pocas horas de su estreno, se acuerda en una entrevista con EFE del largo camino que llevó hasta el estadio Bank of America, con Pep Guardiola, Arrigo Sacchi, el holandés Louis Van Gaal y el director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olabe, como modelos.

Ramírez (Las Palmas, 1984) es el primer entrenador europeo capaz de conquistar una Copa Sudamericana. Formado en las canteras del Las Palmas, AEK Atenas, Panathinaikos, Olympiacos y la academia Aspire de Catar, hizo historia al frente del Independiente del Valle ecuatoriano y el Charlotte le eligió para liderar su ambicioso proyecto deportivo en la MLS.

Muy vinculado con Las Palmas, reconoció que entrenar en un equipo de España “sería especial”, pero destacó que en este momento disfruta “descubriendo el mundo” gracias al fútbol, en un proceso de evolución constante en el que se inspira en el trabajo hecho por, entre otros referentes, el director deportivo de la Real Sociedad, Roberto Olabe, o Quique Setién.

Se estrenará ante 75.000 espectadores en el Bank of America Stadium. ¿Qué se siente a nivel personal?

Es un récord de la MLS y también un récord personal, porque nunca tuve la posibilidad de ser el entrenador de un equipo en el que hubiera tantos espectadores en un estadio. Me siento muy emocionado, muy afortunado de poder contar con este apoyo.

Ha triunfado practicando un fútbol que busca tomar la iniciativa. ¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración?

A nivel personal, el que más influyó en mí y en mi evolución fue Roberto Olabe, pero durante mi vida he seguido desde pequeño a aquel Milan de Sacchi, seguro que Louis Van Gaal es el primero con el que me sentí identificado en su juego. Pasando por Guardiola en el Barcelona, por Quique Setién en Las Palmas. Imanol en la Real Sociedad, es un equipo que sigo mucho también.

Este sábado el Charlotte-Galaxy marcará el récord de espectadores de la MLS y será el partido liguero con más asistencia de la liga ¿Esperaba tanta pasión por el fútbol en Charlotte?

La verdad, no pensé antes de venir que hubiera esta pasión y estas ganas de tener un equipo de fútbol, pero desde que llegué sí que la gente me ha transmitido y me transmite una pasión muy grande para el fútbol. Están superilusionados con tener a un equipo al que puedan seguir.

¿Qué es lo que más le motiva de este nuevo reto?

Es un proyecto muy grande, pero también muy difícil, porque se trata de construir todo desde cero. Pare crear a un equipo exitoso se necesita tiempo, y estamos empezando. Estoy colaborando con el club para crear los procesos del funcionamiento interno para que se trabaje con estándares altos y se quede como legado para el futuro.

¿Anhela volver a España?

Ahora no es algo que me cuestione, no me obsesiona volver a España. Me gusta aprovechar esta profesión para poder conocer mundo, otras culturas, otros idiomas. Seguramente, después de Estados Unidos me gustaría seguir conociendo mundo. Por supuesto que sería especial entrenar en España, pero ahora mismo prefiero seguir descubriendo el mundo.

P: ¿Qué techo le ve a la MLS?

R: Como potencial, la MLS puede alcanzar el nivel de las grandes ligas europeas. Pero, con mucho respeto, creo que la MLS tiene que sufrir cambios estratégicos para poder adaptarse ala demanda del fútbol mundial. La MLS tiene reglas de mercado interno, de desarrollo de jugadores que creo que limitan más que ayudan. Yo me he puesto al servicio, sin creerme nada,