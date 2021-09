Hobbs: “El pie está bien y ahora debo recuperar ritmo y la forma física”

Sus molestias en el pie derecho a causa de la inflamación de los tendones peroneos fueron una de las principales preocupaciones de la pretemporada del Monbus Obradoiro, pero la derrota frente al Unicaja de Málaga (91-79) ocupa la resaca del debut en la Liga Endesa 2021/22. Braydon Hobbs, base del equipo santiagués, confirma que sus problemas han quedado atrás y apunta a la necesidad de aprender colectivamente del primer tropiezo del nuevo curso.

“Me siento bien. El pie está bien, pero ahora hay que recuperar el ritmo y la forma que tenía antes de la lesión”, explica Hobbs en conversación con EL CORREO. “Llegué muy bien después de trabajar durante el verano y la lesión me frenó durante un par de semanas. Es parte del deporte y hay que acostumbrarse. En cuanto a estado de forma no estoy al cien por cien pero el tobillo sí lo está. No siento dolor cuando juego, eso es buena señal. Se trata de ir ganando confianza y sumar tiempo con el equipo”, se extiende el base.

No fue su estreno soñado en la máxima categoría del baloncesto español. Hobbs sumó tres puntos y tres asistencias en apenas once minutos pero sobre todo no consiguió imponer el control y la jerarquía que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional en los clubes punteros de la Bundesliga alemana. Asume que todavía está en proceso de asimilar los conceptos del monchismo.

“Es un sistema complicado, para bases inteligentes. Me gusta, todo el mundo está involucrado, hablando... Hay que acostumbrarse, lleva algo más que un par de semanas, pero es un proceso de aprendizaje para mí y para los otros bases. Cada minuto en la pista aprendo algo, tanto en los entrenamientos como en los partidos”, argumenta el estadounidense.

El plantel de Moncho Fernández regresó al trabajo ayer sin apenas tiempo para digerir su derrota del domingo en Málaga. Recibe el viernes al Joventut en el Multiusos de Sar (19.00 horas), otro compromiso exigente en el que el grupo espera demostrar haber aprendido de su puesta de largo. “Espero que nos sirva fundamentalmente para aprender lo que es la Liga Endesa, la velocidad, la dureza, el contacto y demás que nos vamos a encontrar en todos los partidos”, apuntó el técnico Moncho Fernández en el Martín Carpena. Su pupilo coincide.

“Hay que acostumbrarse, había cinco jugadores que debutábamos en ACB. Fue bueno para tener una toma de contacto, obviamente no jugamos como queríamos pero enfrente había un gran rival como Málaga. Hay que seguir mejorando, entendemos la exigencia física de la ACB y podemos aprender de este primer partido”, detalla Hobbs. “Es un punto de aprendizaje para nosotros, el objetivo es asumir la lección. Hay que sacar la parte positiva. Debemos mejorar la exigencia física, la velocidad, hacer mejor los pequeños detalles”, agrega.

Aunque cinco jugadores del Obra vivían su primer compromiso oficial de Liga Endesa, el base de Indiana no observó demasiadas diferencias respecto a los cuatro encuentros que disputó el equipo en pretemporada ante rivales de su categoría, salvo el hecho de estar rodeado de aficionados rivales. Hobbs sí es consciente de que encajar 91 puntos no puede convertirse en habitual: “Debemos ser más físicos y hay que mejorar atrás, comunicarnos mejor”.

DEBUT EN SAR. El grupo ansía ya actuar ante sus aficionados en Sar, una comunión que debe ser clave este curso aunque por el momento el aforo permitido no rebase el 40 %. “Espero que a los aficionados se les oiga, casi no han ido al pabellón en año y medio así que deben de estar deseando volver tanto como nosotros. Los aficionados de Málaga son muy buenos y espero eso de los nuestros, de los que ya he escuchado cosas muy buenas”, apunta el director de juego de 32 años.

El rival, un Joventut ya instalado en la parte noble de la Liga Endesa. “El entrenador ya nos envió algún vídeo y los vimos un poco en el torneo de hace dos semanas (EncestaRías). Conozco un par de jugadores que son muy buenos, también tienen un buen núcleo de españoles y será una batalla complicada. Son un equipo de play-off por algo, pero ojalá podamos mejorar el primer partido”, confía Hobbs. Apenas 48 horas más tarde, el Obra visitará al Real Madrid (domingo, 20.00 h).