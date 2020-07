Hora del relevo: Froome deja paso a Bernal sin renunciar a su quinto Tour

Madrid. Tras 10 años en la estructura del Sky y actual Ineos, Chris Froome, ya considerado como uno de los mejores de la historia con siete grandes en su palmarés, ha decidido dar un paso a un lado y buscar a los 35 años nuevos horizontes con el fichaje anunciado ayer por el Israel Start-Up Nation.

El debate de la tricefalia en un equipo no es patrimonio del Movistar, que cargó con ello en 2019. Con el pelotón confinado, el Ineos no ha parado de despejar preguntas incómodas con su tridente: Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas.

Cada uno ha jugado su baza. Bernal, atrevido también hablando, dejó muy pronto claro que aspira al segundo Tour y que entendía que un equipo británico quiera que el Tour lo gane un británico. Además, se mostró comprensivo con las aspiraciones lógicas de Froome, que suspira por su quinto Tour.

“¿Puedo sacrificarme por alguien más si estoy al 100 por ciento? No lo creo”, declaró hace una semana Egan Bernal en Eurosport.

Mientras, Thomas, de 34 años y ganador del Tour en 2018, mostró su flema. “Todos tendremos una oportunidad. El asunto me afecta indirectamente pero, al mismo tiempo, no me siento en la cama pensando en eso toda la noche”, zanjó el galés.

Surgieron los rumores de una posible marcha de Froome, incluso en plena temporada, pero enseguida aclaró que aguantaría hasta finales de año para tratar de colarse en el Club de los 5 Tours junto a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

Llegó la candidatura del Israel Start-Up Nation, cuya opción se confirmó ayer, en un momento elegido por el Ineos para acabar con las dudas sobre Froome y centrarse en la temporada. CARLOS DE TORRES