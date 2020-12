Hoy gana el fútbol

Hoy, nueve meses después, el Vero Boquete volverá a acoger una entrada similar a las de la vieja normalidad. Un millar de abonados del Compostela verán in situ a su equipo enfrentándose al Zamora, en un último partido de liga de un 2020 que para la SD sí fue bueno. Ganar hoy le serviría para adelantar a su rival, irse a dormir en puestos que dan derecho a jugar por el ascenso si no gana el Racing y, sobre todo, pasar unas Navidades alejados del peligro (19.00 horas, TVG2).

El Compostela intentará brindar un triunfo a su afición, que por primera vez entrará en masa al estadio desde el comienzo de la pandemia. Será el reencuentro entre hinchada y equipo después del ascenso a Segunda B. Contra el Pontevedra ya habían accedido 150 pioneros a San Lázaro, pero esta tarde allí se congregará el grueso de la afición.

Los fieles compostelanistas verán a un equipo que intentará cerrar el año con seis puntos en dos partidos. Ese fue el reto que se marcó Yago Iglesias antes de visitar al Celta B, y el primer paso ya se dio en Barreiro. En Vigo el Compostela realizó su mejor partido de una temporada en la que no deja de levantar admiración. Pero “el halago debilita”, recordaba el técnico blanquiazul en las horas previas al encuentro, y por eso la única receta consiste en seguir trabajando con la misma humildad.

Con seis partidos consecutivos sin perder, pues solo lo hizo en la primera jornada, tiene claro el Compostela que no puede bajar el nivel si quiere sumar dos victorias seguidas por primera vez. El Zamora será un rival duro de roer, un equipo que “maneja distintos registros”, capaz de adaptarse a los múltiples escenarios que se dan en un partido y cómodo tanto con balón como sin él.

Aunque, de inicio, Yago prevé una lucha por la posesión del balón ante un rival que ya dejó sus credenciales en A Malata, donde fue capaz de igualar un 2-0 en contra, o ante el Pontevedra en el Ruta de la Plata, donde arrancó un empate sin goles. La semana pasada volvía a la senda de la victoria al imponerse al Salamanca CF UDS.

Compostela y Zamora son los dos recién ascendidos del subgrupo A, pero ambos se encuentran fuera de los puestos de descenso, con un punto de ventaja de los zamoranos sobre los blanquiazules. El duelo de hoy, aunque como recordó Yago no es trascendental al no encontrarse ningún equipo en urgencias, sí otorgará al ganador un colchón importante sobre el descenso y le dará un puesto entre los tres primeros, al menos por esta noche, si no gana el Racing en Guijuelo.

BAJAS. El Compostela no podrá contar con Hugo ni con Sergio. Ambos siguen siendo baja por lesión, por lo que Iglesias podría repetir el mismo once de las últimas jornadas, si bien poco a poco va ganando más piezas. Samu, que no había jugado desde la primera jornada por un esguince de tobillo, ya volvió a disfrutar de minutos en Barreiro. El Zamora tiene a todo el plantel disponible.

La SD afronta el partido con la ilusión de brindar un triunfo al millar de aficionados que presencien el partido desde las gradas. Se abrirán Tribuna y Preferencia, pues la necesidad de mantener la distancia de seguridad obliga a ello. Además, los aficionados, que deberán entrar al estadio a la hora que les ha sido asignada, solo podrán utilizar los asientos con distintivo verde, una vez superen la toma de temperatura en el control de acceso.

Todos ellos tendrán la oportunidad de dar un caluroso recibimiento al equipo, en la primera cita tras el ascenso. El 2020 trajo cosas buenas para el Compostela, y hoy puede poner un broche de oro con tres puntos que le permitan afrontar el parón con tranquilidad y, por qué no, soñar, al menos por una noche. Pero todo ello con los pies en el suelo. “Si nos lo creemos nos podemos estar equivocando”, avisa Yago.

Después de este partido, la liga descansa hasta el 10 de enero. Antes, este jueves, la SD visita al Ibiza en la Copa.