Hugo Mallo contradice la versión de Óscar sobre la retirada de su capitanía

CELTA El capitán del Celta de Vigo Hugo Mallo negó ayer haber cometido un acto de indisciplina como argumentó su exentrenador Óscar García Junyent para retirarle la capitanía del primer equipo celeste.

“Óscar tomó su decisión pero a mí no me dio ninguna explicación. Él tendrá sus motivos pero a mí no me los explicó. Me lo dijo delante de todos los compañeros pero nada más”, afirmó el lateral derecho, para quien la retirada de la capitanía fue “un golpe grande y duro” porque no se lo esperaba.

El canterano dejó claro que no cometió “ningún acto de indisciplina”. “Siendo capitán, nunca me voy a ir de un entrenamiento. Llevo casi 20 años aquí, 12 casi en el primer equipo. No hice el tonto antes y no lo voy a hacer ahora. Esa edad ya la pasé”, dijo Hugo Mallo, que agradeció a los aficionados su apoyo.

El defensa también agradeció a sus compañeros “el cariño” que le dieron, así como su “confianza” al devolverle el brazalete tras el cambio de entrenador.

Preguntado por si llamó al bético Borja Iglesias para plantearle su regreso a Balaídos, Hugo Mallo manifestó que es “totalmente falso”: “Es cierto que comparto un grupo de whatsapp con él pero ahí no hablamos de fútbol”, explicó. DAVID MOLDES