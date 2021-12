Iago Abeledo e Olalla Conde gañan o V Trail San Silvestre de Lousame

Santiago. Os atletas Iago Abeledo Iglesias (CDM Xesteiras) e Olalla Conde Seoane (independente) gañaron con autoridade o V Trail San Silvestre de Lousame Castelo de San Mamede, que tivo lugar onte polos montes lousamiás. No trail curto volveu impoñerse por segundo ano consecutivo Rubén Martínez Mayo (Club Atletismo Negreira), quen estivo acompañado por Verónica Calvo Dopazo (Tribu Trail).

A choiva foi a gran protagonista da xornada, o que fixo que moitos dos 500 atletas inscritos non se presentaran á saída e mesmo que varios atletas optaran por abandonar a proba antes do seu final, debido ao esvaradío do terreo.

Quen si tomou a saída foi o campión e subcampión das dúas edicións anteriores, Elpidio Gómez Sousa (Castro Trail), quen tivo que abandonar no quilómetro 10 por unha lesión muscular.

Diante das malas condicións climatolóxicas (xa que á chuvia había que engadir a mesta néboa durante a mañá), dende o Club Lousame Deporte optaron por evitar a subida ao monte Iroite, acurtando en algo máis dun quilómetro a proba do Trail Longo. Finalmente, dos 500 inscritos tan só chegaron á meta 289 corredores. Destes 500 inscritos, algúns tamén se sumaron á iniciativa solidaria coa Asociación Galega de Heteroplasea Ósea Progresiva (ASGPOH), entidade que recibirá 1.500 euros para a investigación desta enfermidade ultrarara.

Trail Longo. Coa lesión de Elpidio Gómez, todas as miradas se volveron cara Iago Abeledo, que non decepcionou e marcou un tempo de 2 horas, 1 minuto e 41 segundos, marcando un ritmo de 5 minutos e 4 segundos por quilómetro e sacándolle máis de 2 minutos e medio ao segundo clasificado. Ese posto foi para Samuel Saborido Soñora (Tribu Trail), que marcou un tempo de 2:04:16. Completou o podio Sebastián Reboreda Lorenzo (Caminhata do Condado) con 2:07:23.

Na categoría feminina, o triunfo foi para a corredora independente Olalla Conde Seoane, posto 66 na clasificación xeral cun tempo de 2 horas, 44 minutos e 22 segundos. Completaron o podio do Trail Longo as atletas Tamara García Rodríguez (Club GTR), que entrou a máis de 3 minutos da gañadora (2:47:33, posto 74) e Loreto Rodríguez Martíntez (Atletismo Baiona) cun tempo de 2:49:22 no posto 80.

Trail curto. No Trail Curto, o triunfo foi por segundo ano consecutivo para Rubén Martínez Mayo, cun tempo de 1 hora, 21 minutos e 1 segundo. Segundo foi o corredor local José Manuel Gómez Canabal (Club Atletismo Lousame), cun tempo de 1:22:09. Completou o podio Diego Bermúdez Remuiñán (Toxiza Club de Montaña) cun tempo de 1 hora, 27 minutos e 24 segundos.

Na categoría feminina venceu Verónica Calvo Dopazo en 1 hora 46 minutos e 12 segundos, entrando no posto 30 da xeral. A seguir chegou Enara Fernández Chivite (CD Biosbardo) cun tempo de 1.57:20. A corredora independente Verónica Otero Santos foi terceira (1 hora 58 minutos e 45 segundos). ECG